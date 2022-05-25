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Путин назначил Александра Куренкова главой МЧС

Президент внес кандидатуру в Совфед 23 мая, спустя два дня в верхней палате парламента ее одобрили. Куренков прежде работал в ФСО и, по данным источников РБК, был адъютантом Путина
Александр Куренков
Александр Куренков (Фото: Совет Федерации РФ)

Президент Владимир Путин назначил генерал-майора Александра Куренкова министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Указ, опубликованный на сайте Кремля, вступает в силу в день подписания.

Ранее в среду внесенную главой государства кандидатуру Куренкова на должность министра единогласно поддержал Совет Федерации.

Бывший глава МЧС Евгений Зиничев погиб в сентябре 2021 года в Путоранском заповеднике в Красноярском крае, где он находился с рабочим визитом. Врио министра был назначен Александр Чуприян: по данным источника РБК, он останется на должности первого заместителя.

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Куренков — бывший сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО). В 2007–2008 годах он охранял премьер-министра Виктора Зубкова, а примерно в 2015 году стал адъютантом Путина, говорили собеседники РБК. «Путин хорошо лично знает Куренкова. И выбор означает, что, по мнению главы государства, личные, служебные, профессиональные качества Куренкова позволят наилучшим образом выполнять эти функции», — объяснял выбор кандидатуры пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По информации, опубликованной на сайте МЧС, Александр Куренков родился в 1972 году в Московской области. В 1998 году окончил Московскую государственную академию физической культуры, а в 2004-м — Московский психолого-социальный институт. Во время учебы в физкультурном вузе Куренков работал преподавателем физкультуры в московской школе № 312. Сразу после окончания академии он поступил на службу в органы госбезопасности. Александр Куренков работал на различных должностях в ФСБ с 1999 по 2002 год, а затем перешел в Федеральную службу охраны, где проработал с 2002 по 2021 год. В прошлом году Куренков был назначен помощником, а затем занял должность замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. В 2015 году президент наградил его медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

По данным источников РБК, в декабре Куренков получил звание генерал-майора и окончил Военную академию Генштаба ВС, а до внесения кандидатуры Куренкова на пост главы ведомства он участвовал в специальной военной операции на Украине в составе Росгвардии.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева, Дмитрий Серков Дмитрий Серков
МЧС Кремль Владимир Путин Александр Куренков
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