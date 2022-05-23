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Путин предложил на пост главы МЧС экс-сотрудника ФСО

С 10 сентября 2021 года пост временно исполняющего обязанности главы ведомства занимает Александр Чуприян. Источники РБК сообщили, что предложенный президентом на пост главы ведомства Александр Куренков ранее работал в ФСО
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Куренкова на пост главы МЧС, сообщили источники ТАСС. Источник, близкий к МЧС, сообщил РБК, что Александр Куренков — бывший сотрудник Федеральной службы охраны. «Он работал в должности старшего адъютанта Путина», — отметил собеседник РБК. О том, что Куренков был старшим адъютантом Путина, также рассказал РБК его знакомый.

По словам собеседников РБК, до недавнего времени он являлся советником главы Росгвардии Виктора Золотова.

Во вторник, 24 мая, кандидатуру Куренкова будут обсуждать на объединенном заседании комитетов по обороне и конституционному законодательству, рассказали два источника РБК в Совфеде.

С 10 сентября 2021 года пост временно исполняющего обязанности главы ведомства занимает Александр Чуприян. Он возглавлял ведомство с тех пор, как министр Евгений Зиничев погиб в Путоранском заповеднике в Красноярском крае.

Предполагается, что Александр Чуприян останется на должности первого заместителя министра, говорит собеседник РБК, близкий к ведомству.

Зиничеву было 55 лет, он возглавлял ведомство с мая 2018 года. В сентябре прошлого года МЧС снимало учебный фильм на водопаде Китабо-Орон, тогда сотрудник съемочной группы оступился, а Зиничев попытался его удержать и упал вместе с ним. Позднее выяснилось, что это был режиссер фильма «Территория» Александр Мельник.

Путин назвал гибель Зиничева, более 10 служившего в службе безопасности президента, невосполнимой личной утратой.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Наталья Галимова Наталья Галимова, Юлия Выродова Юлия Выродова
МЧС Владимир Путин ФСО Росгвардия Александр Куренков
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