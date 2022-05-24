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Песков объяснил предложенную Путиным кандидатуру главы МЧС

Президент Владимир Путин лично хорошо знает предложенного им на пост министра по чрезвычайным ситуациям Александра Куренкова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Путин хорошо лично знает Куренкова. И выбор означает, что, по мнению главы государства, личные, служебные, профессиональные качества Куренкова позволят наилучшим образом выполнять эти функции», — пояснил он.

По словам Пескова, Путин внес кандидата на пост главы ведомства «как только посчитал это целесообразным» Отвечая на вопрос, может ли президент представить Куренкова в Совфеде лично или по видеосвязи, представитель Кремля отметил, что точных планов пока нет.

Путин внес кандидатуру Куренкова в Совфед накануне. Источник РБК, близкий к МЧС, сообщил, что он был сотрудником Федеральной службы охраны (ФСО), а также работал старшим адъютантом Путина. Собеседник также сообщил, что в декабре прошлого года Куренков окончил Военную академию Генштаба и получил звание генерал-майора.

Замглавы комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что Куренков до настоящего времени занимал должность заместителя директора Росгвардии, курировал боевую подготовку.

24 мая профильные комитеты верхней палаты рассмотрят его кандидатуру.

Материал дополняется.

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