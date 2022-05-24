Песков объяснил предложенную Путиным кандидатуру главы МЧС

Президент Владимир Путин лично хорошо знает предложенного им на пост министра по чрезвычайным ситуациям Александра Куренкова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Путин хорошо лично знает Куренкова. И выбор означает, что, по мнению главы государства, личные, служебные, профессиональные качества Куренкова позволят наилучшим образом выполнять эти функции», — пояснил он.

По словам Пескова, Путин внес кандидата на пост главы ведомства «как только посчитал это целесообразным» Отвечая на вопрос, может ли президент представить Куренкова в Совфеде лично или по видеосвязи, представитель Кремля отметил, что точных планов пока нет.

Путин внес кандидатуру Куренкова в Совфед накануне. Источник РБК, близкий к МЧС, сообщил, что он был сотрудником Федеральной службы охраны (ФСО), а также работал старшим адъютантом Путина. Собеседник также сообщил, что в декабре прошлого года Куренков окончил Военную академию Генштаба и получил звание генерал-майора.

Замглавы комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что Куренков до настоящего времени занимал должность заместителя директора Росгвардии, курировал боевую подготовку.

24 мая профильные комитеты верхней палаты рассмотрят его кандидатуру.

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