Совфед одобрил кандидатуру Александра Куренкова на пост главы МЧС

Путин предложил назначить министром МЧС своего бывшего адъютанта Александра Куренкова, говорили источники РБК. Все 159 сенаторов проголосовали за его кандидатуру

Александр Куренков (Фото: Совет Федерации РФ)

Совет Федерации единогласно поддержал кандидатуру генерал-майора Александра Куренкова на пост министра МЧС. Трансляция заседания шла на YouTube-канале верхней палаты.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что Совет Федерации немедленно направит постановление о поддержке президенту Владимиру Путину.

«Благодарю вас за доверие, постараюсь оправдать и ваше доверие, и доверие избирателей, граждан. Постараюсь вникнуть, честное слово», — сказал Куренков.

Бывший министр МЧС Евгений Зиничев погиб в сентябре 2021 года в Путоранском заповеднике в Красноярском крае. С тех пор временно исполняющим обязанности был Александр Чуприян. Он останется на должности первого заместителя, говорил источник РБК, близкий к ведомству.

В середине мая источники РБК в Совете Федерации рассказали, что Путин предложил назначить главой МЧС бывшего сотрудника Федеральной службы охраны Александра Куренкова. «Он работал в должности старшего адъютанта Путина», — отмечал собеседник издания. Знакомый кандидата подтвердил эту информацию.

Куренков начинал работать в охране первых лиц государства во время выездных мероприятий, в том числе охранял премьер-министра 2007–2008 годов Виктора Зубкова. Адъютантом Путина он стал примерно в 2015 году.

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Осенью 2021 года Куренков стал советником главы Росгвардии Виктора Золотова. что стало частью подготовки к федеральному ведомству, объясняли собеседники.

В декабре 2021 года Александр Куренков получил звание генерал-майора, говорил источник РБК, близкий к МЧС. В то же время он окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил. Тогда его уже называли кандидатом на пост министра.

Между тем бывший замглавы комитета Госдумы по безопасности, глава комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщал, что Куренков проходил службу в ФСБ и в ФСО. До настоящего времени он был заместителем директора Росгвардии и курировал боевую подготовку. По словам источника, до назначения Куренков участвовал в военной операции на Украине в составе Росгвардии.



«Путин хорошо лично знает Куренкова. И выбор означает, что, по мнению главы государства, личные, служебные, профессиональные качества Куренкова позволят наилучшим образом выполнять эти функции», — объяснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выбор кандидатуры.