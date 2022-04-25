Путин присвоил имя погибшего главы МЧС Зиничева вузу в Петербурге

Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы будет носить имя Героя России Евгения Зиничева

Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы (Фото: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России / VK)

Президент России Владимир Путин присвоил Санкт-Петербургскому университету Государственной противопожарной службы имя погибшего главы МЧС, Героя России Евгения Зиничева. Указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, соответствующее постановление глава государства сделал в целях увековечивания памяти погибшего главы МЧС, «учитывая заслуги Героя Российской Федерации Е.Н. Зиничева перед Отечеством, его вклад в реализацию государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности».

Евгений Зиничев возглавлял МЧС с мая 2018 года. Он погиб 8 сентября 2021 года во время учений в Норильске. В министерстве сообщили, что Зиничев пытался спасти поскользнувшегося на краю скалы кинорежиссера Александра Мельника, который искал место для съемок документального фильма. В результате погибли оба.

Путин посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России «за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга». Его похоронили на Северном кладбище в Санкт-Петербурге.

«Для меня это невосполнимая личная утрата. Нас связывали долгие годы совместной работы», — заявил глава государства.

В декабре 2021 года в Калининграде в честь Зиничева переименовали улицу Посольскую. В Элисте 4 декабря 2021 года открыли первый памятник Зиничеву. Его установили в Парке спасателей перед зданием управления МЧС по Калмыкии.

Российское военно-историческое общество (РВИО) также предложило возвести памятник Зиничеву в сквере Дмитрия Михайлика (Кременчугская улица) в районе Фили-Давыдково в Москве. На эти цели РВИО выделит 20 млн руб. Депутаты Мосгордумы поддержали это предложение в середине декабря прошлого года.

В конце декабря того же года глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что в Грозном появилась улица имени Зиничева. Он рассказал, что принял участие в торжественной церемонии открытия улицы и стелы.