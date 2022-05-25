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DPA узнало о замороженных в ЕС активах российских бизнесменов на €10 млрд

Евросоюз в среду выступит с инициативой, которая позволит использовать эти средства на восстановление Украины
Фото: Eric Vidal / Reuters
Фото: Eric Vidal / Reuters

Российские бизнесмены из-за санкций лишились доступа к активам на сумму более €10 млрд, пишет Spiegel со ссылкой на агентство DPA, которое, в свою очередь, ссылается на данные Еврокомиссии. 8 апреля эта сумма составляла около €6,7 млрд, всего же к тому времени власти страны ЕС арестовали российские активы стоимостью €29,5 млрд.

С конца февраля Евросоюз ввел пять пакетов санкций (первый был связан с признанием Россией ДНР и ЛНР, последующие — с военной операцией на Украине). В списки попали многие российские бизнесмены. После этого СМИ и власти европейских стран не раз сообщали о конфискации недвижимости и яхт предпринимателей из России. Из отчитавшихся о заморозке стран рекордсменом стала Франция, там к 20 марта были блокированы активы на €850 млн.

Латвия, Литва, Словакия и Эстония в письме к министрам финансов стран Евросоюза призвали направить эти средства на восстановление Украины после боевых действий и компенсации семьям погибших. Если законные пути конфискации активов найти не удастся, их можно «использовать как рычаг» — разморозить только после того, как Москва сама компенсирует Киеву убытки, указали представители четырех стран.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что ЕС ищет способы использовать замороженные активы российских бизнесменов для восстановления Украины. По данным DPA, соответствующее предложение будет представлено уже в среду.

Президент страны Владимир Зеленский оценивал сумму, необходимую для восстановления страны, в $600 млрд (около €560 млрд). Глава Европейского инвестиционного банка (EIB) Вернер Хойер говорил, что на то, чтобы «отстроить Украину», понадобятся триллионы евро.

В Кремле арест активов российских бизнесменов назвали ограблением. «Их ограбили так же, как на Диком Западе с помощью Смит энд Вессона грабили путешественников», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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