DPA узнало о замороженных в ЕС активах российских бизнесменов на €10 млрд

Евросоюз в среду выступит с инициативой, которая позволит использовать эти средства на восстановление Украины

Фото: Eric Vidal / Reuters

Российские бизнесмены из-за санкций лишились доступа к активам на сумму более €10 млрд, пишет Spiegel со ссылкой на агентство DPA, которое, в свою очередь, ссылается на данные Еврокомиссии. 8 апреля эта сумма составляла около €6,7 млрд, всего же к тому времени власти страны ЕС арестовали российские активы стоимостью €29,5 млрд.

С конца февраля Евросоюз ввел пять пакетов санкций (первый был связан с признанием Россией ДНР и ЛНР, последующие — с военной операцией на Украине). В списки попали многие российские бизнесмены. После этого СМИ и власти европейских стран не раз сообщали о конфискации недвижимости и яхт предпринимателей из России. Из отчитавшихся о заморозке стран рекордсменом стала Франция, там к 20 марта были блокированы активы на €850 млн.

Латвия, Литва, Словакия и Эстония в письме к министрам финансов стран Евросоюза призвали направить эти средства на восстановление Украины после боевых действий и компенсации семьям погибших. Если законные пути конфискации активов найти не удастся, их можно «использовать как рычаг» — разморозить только после того, как Москва сама компенсирует Киеву убытки, указали представители четырех стран.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что ЕС ищет способы использовать замороженные активы российских бизнесменов для восстановления Украины. По данным DPA, соответствующее предложение будет представлено уже в среду.

Президент страны Владимир Зеленский оценивал сумму, необходимую для восстановления страны, в $600 млрд (около €560 млрд). Глава Европейского инвестиционного банка (EIB) Вернер Хойер говорил, что на то, чтобы «отстроить Украину», понадобятся триллионы евро.

В Кремле арест активов российских бизнесменов назвали ограблением. «Их ограбили так же, как на Диком Западе с помощью Смит энд Вессона грабили путешественников», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.