В Липецке объяснили просьбу губернатора «поменять цифры» по COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 71,88 (+0,96) Quote, 22 мая, 12:59
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 78,44 (+0,65) Quote, 22 мая, 12:59
Внимание = деньги: как пользователи воспринимают видеорекламу в России Pro, 15:57 ФСИН сообщила о трех случаях подозрения на COVID-19 в «Лефортово» Общество, 15:53 Суд арестовал захватившего заложников в отделении Альфа-банка мужчину Общество, 15:50 СК допросил 15 человек по делу о перестрелке на юге Москвы Общество, 15:43 Три ускорителя и три барьера инноваций в бизнесе РБК и Сколково, 15:42 «К концу лета мы эту заразу победим». Экономика и биткоин после COVID-19 Крипто, 15:34 Президент ЦСКА отреагировал на отмену сезона баскетбольной Евролиги Спорт, 15:34 В «зеленом» тренде: как бизнес следует целям устойчивого развития Зеленая экономика, 15:30  В Санкт-Петербурге закрасили граффити к юбилею Бродского Общество, 15:26 В армии ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК Вагнера с запада Ливии Политика, 15:24 ФАС выступила против сенаторских поправок в закон о госзакупках Общество, 15:16 Прогулки и стрижки: как регионы смягчают ограничения из-за COVID-19 Общество, 15:14 21 пример применения цифровых технологий будущего уже сегодня РБК и Microsoft, 15:12 Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров до 70 лет Общество, 15:08
Политика ,  
0 

В Липецке объяснили просьбу губернатора «поменять цифры» по COVID-19

В администрации Липецкой области заверили, что губернатор не призывал искажать число заболевших коронавирусной инфекцией
Игорь Артамонов
Игорь Артамонов (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Опубликованная СМИ аудиозапись с совещания по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, на котором губернатор Липецкой области Игорь Артамонов призывал своих подчиненных «поменять цифры», подлинная. Об этом заявил РБК пресс-секретарь губернатора Михаил Шаршаков. Однако, по его словам, речь шла не об искажении данных о числе заболевших.

В понедельник издание Znak.com со ссылкой на опубликованную Telegram-каналами «Чернозем» и «ЛИПрозорий» аудиозапись сообщило, что «липецкий губернатор обсуждал со своими подчиненными, как переписать статистику по COVID». «Ваши цифры надо поменять, а то о нашем регионе плохо подумают», — говорит на записи человек, голос которого похож на голос Артамонова.

«Речь в разговоре шла о количестве тестов на 100 тыс. населения. Один из трех показателей, который определен Роспотребнадзором как ведущий к разрешению смягчений противоэпидемиологических мер. Тема эта скандальная возникла, потому что запись подавалась как искажение цифр по количеству заболевших, но на записи идет обсуждение не количества заболевших, а количества тестирования на 100 тыс. населения», — рассказал РБК Шаршаков.

Как в регионах России смягчают карантинные меры. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Сам губернатор Липецкой области подтвердил Znak.com подлинность записи, объяснив, что просил от своих подчиненных привести статистику по COVID-19 «в соответствие с фактами». «Три службы, одни дают [данные] туда, другие — сюда и отправляют данные. <…> И возникает, что цифра не фактическая, а там какая-то стоит. Ее не контролируют так. Но она должна быть приведена к факту. У нас факт больше, чем то, что там [в статистике] записано», — сказал Артамонов, отметив, что вбросы организовывают «нехорошие люди», которым не нравится то, что происходит в регионе.

В разговоре с «МБХ медиа» Артамонов сказал, что речь в разговоре идет про данные о тестировании. «Речь шла о том, что надо поправить эту цифру, поставить реальную фактическую цифру. Там четко призыв по факту поставить и написать письмо в Москву, чтобы выправилось», — заявил губернатор, подчеркнув, что обратится с заявлением в полицию в связи с утечкой служебной информации.

«Организуют историю в ровно противоположной трактовке. Ключевая история, что надо привести цифру к фактической, не от фактической. Речь идет не о заболевших коронавирусом, а о тестах. Там была цифра 70, а по факту у нас 100. Речь была о том, зачем мы должны страдать и попадать в плохой регион, когда у нас 100, а не 70 [сделано тестов на 100 тыс. населения]», — заявил «МБХ медиа» Артамонов.

Власти объяснили данные о словах губернатора о разгоне людей химикатами
Общество
Игорь Артамонов

В начале мая в Telegram-канале «Чернозем» была опубликована запись разговора, в котором Артамонов рекомендовал обрабатывать дезинфицирующими химикатами «точки, где собирается публика». Запись звучит так, что Артамонов говорит про оборудование для дезинфекции: «страшная штука должна способствовать разгону людей».

Артамонов назвал аудиозапись попыткой опорочить власть и его лично. Прокуратура не нашла оснований для проверки слов губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о применении дезинфицирующих средств в людных местах в городе.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы: Артем Афонский, Евгений Калюков
Теги: Липецкая область, коронавирус
Материалы по теме
Прокуратура не нашла оснований для проверки слов Артамонова о дезинфекции
Общество
Глава Липецкой области ответил «я переживу» на запись о разгоне людей
Общество
Власти объяснили данные о словах губернатора о разгоне людей химикатами
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter