В Липецке объяснили просьбу губернатора «поменять цифры» по COVID-19

В администрации Липецкой области заверили, что губернатор не призывал искажать число заболевших коронавирусной инфекцией

Игорь Артамонов (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Опубликованная СМИ аудиозапись с совещания по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, на котором губернатор Липецкой области Игорь Артамонов призывал своих подчиненных «поменять цифры», подлинная. Об этом заявил РБК пресс-секретарь губернатора Михаил Шаршаков. Однако, по его словам, речь шла не об искажении данных о числе заболевших.

В понедельник издание Znak.com со ссылкой на опубликованную Telegram-каналами «Чернозем» и «ЛИПрозорий» аудиозапись сообщило, что «липецкий губернатор обсуждал со своими подчиненными, как переписать статистику по COVID». «Ваши цифры надо поменять, а то о нашем регионе плохо подумают», — говорит на записи человек, голос которого похож на голос Артамонова.

«Речь в разговоре шла о количестве тестов на 100 тыс. населения. Один из трех показателей, который определен Роспотребнадзором как ведущий к разрешению смягчений противоэпидемиологических мер. Тема эта скандальная возникла, потому что запись подавалась как искажение цифр по количеству заболевших, но на записи идет обсуждение не количества заболевших, а количества тестирования на 100 тыс. населения», — рассказал РБК Шаршаков.

Сам губернатор Липецкой области подтвердил Znak.com подлинность записи, объяснив, что просил от своих подчиненных привести статистику по COVID-19 «в соответствие с фактами». «Три службы, одни дают [данные] туда, другие — сюда и отправляют данные. <…> И возникает, что цифра не фактическая, а там какая-то стоит. Ее не контролируют так. Но она должна быть приведена к факту. У нас факт больше, чем то, что там [в статистике] записано», — сказал Артамонов, отметив, что вбросы организовывают «нехорошие люди», которым не нравится то, что происходит в регионе.