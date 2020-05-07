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Власти объяснили данные о словах губернатора о разгоне людей химикатами

Власти региона признали, что тема использования химикатов действительно обсуждалась на совещании, однако указали, что слова губернатора были вырваны из контекста
Игорь Артамонов
Игорь Артамонов (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

В пресс-службе губернатора Липецкой области назвали вырванными из контекста слова главы региона о разгоне людей химикатами. В комментарии РБК там отметили, что наносить вред здоровью людей никто не собирается.

Речь идет о появившейся в Telegram-канале «Чернозем» записи, на которой обсуждается вопрос о применении в липецком парке специальной техники для дезинфекции. Запись, которая там опубликована, выглядит так, что губернатор региона Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что «страшная штука должна способствовать разгону людей», а потому обрабатывать нужно не столько парк, сколько места, где собираются люди. В качестве примера он привел площадь возле рынка.

В ответ, как следовало из записи, мэр Липецка Евгения Уваркина предложила обработать набережную, где «постоянно тусуются». «Выделите точки, где собирается публика», — ответил Артамонов. «А вдруг полягут?» — спросила Уваркина. «Тогда привлекут», — сказал Артамонов.

В администрации Липецкой области РБК заявили, что речь идет о записи с совещания, которое проводилось месяц назад, когда в области начался активный прирост заболевших.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

«Данная аудиозапись — лишь фрагмент совещания, вырванный из контекста. Одним из основных вопросов в повестке был низкий индекс самоизоляции в Липецке. Странно думать, что руководство региона и города решило таким образом нанести вред здоровью населения. Речь шла как раз о обратном. Дезинфекцию планировали ради сохранения здоровья людей, которые, несмотря на призыв остаться дома, продолжали посещать общественные пространства», — сообщили в липецкой администрации.

Там отметили, что 11 апреля в Липецке действительно провели тестовую обработку, сняли видео и продемонстрировали его в соцсетях. «От массовой дезинфекции и химикатов в итоге отказались в принципе в пользу точечной обработки — метод показал слишком большой расход раствора. А метод точечной обработки, с использованием ранцевых распылителей, применяется в регионе и сегодня. Так обрабатывают остановки, скамейки, дворы», — сообщили РБК в пресс-службе губернатора Липецкой области.

В свою очередь, старший помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева заявила агентству «РИА Новости», что в надзорном ведомстве не видят оснований для проверки по факту обсуждения на совещании, а обращений на эту тему в прокуратуру не поступало.

Авторы: Майя Бобенко, Артем Филипенок
Теги: Липецк
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