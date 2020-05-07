Власти объяснили данные о словах губернатора о разгоне людей химикатами

Власти региона признали, что тема использования химикатов действительно обсуждалась на совещании, однако указали, что слова губернатора были вырваны из контекста

Игорь Артамонов (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

В пресс-службе губернатора Липецкой области назвали вырванными из контекста слова главы региона о разгоне людей химикатами. В комментарии РБК там отметили, что наносить вред здоровью людей никто не собирается.

Речь идет о появившейся в Telegram-канале «Чернозем» записи, на которой обсуждается вопрос о применении в липецком парке специальной техники для дезинфекции. Запись, которая там опубликована, выглядит так, что губернатор региона Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что «страшная штука должна способствовать разгону людей», а потому обрабатывать нужно не столько парк, сколько места, где собираются люди. В качестве примера он привел площадь возле рынка.

В ответ, как следовало из записи, мэр Липецка Евгения Уваркина предложила обработать набережную, где «постоянно тусуются». «Выделите точки, где собирается публика», — ответил Артамонов. «А вдруг полягут?» — спросила Уваркина. «Тогда привлекут», — сказал Артамонов.

В администрации Липецкой области РБК заявили, что речь идет о записи с совещания, которое проводилось месяц назад, когда в области начался активный прирост заболевших.