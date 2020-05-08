Глава Липецкой области ответил «я переживу» на запись о разгоне людей

Губернатор назвал запись, где якобы обсуждался способ разогнать нарушителей самоизоляции с помощью средств дезинфекции, попыткой опорочить власть и лично главу администрации

Игорь Артамонов (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов назвал появившуюся в интернете аудиозапись, где администрация области якобы предлагает разгонять людей, нарушающих режим самоизоляции, с помощью средств дезинфекции, попыткой опорочить власть и его лично, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на администрацию области.

В администрации изданию подтвердили, что на аудио действительно голоса Артамонова и главы Липецка Евгении Уваркиной, но записаны они были месяц назад на одном из совещаний и являются вырванными из контекста.

Об этом также ранее писал РБК.

По словам Артамонова «РИА Новости», на первом месте для него благополучие региона, «а не собственный имидж — это для меня неважно». Губернатор предположил, что авторы аудиозаписи «решили, что самое время опорочить и власть, и ее действия, и меня лично». «Ну ничего, я переживу», — подытожил губернатор.

Аудиозапись была опубликована в Telegram-канале «Чернозем». На записи слышно, как Артамонов и Уваркина обсуждают применение средств дезинфекции в Липецке на территории одного из парков.