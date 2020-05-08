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Глава Липецкой области ответил «я переживу» на запись о разгоне людей

Губернатор назвал запись, где якобы обсуждался способ разогнать нарушителей самоизоляции с помощью средств дезинфекции, попыткой опорочить власть и лично главу администрации
Игорь Артамонов
Игорь Артамонов (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов назвал появившуюся в интернете аудиозапись, где администрация области якобы предлагает разгонять людей, нарушающих режим самоизоляции, с помощью средств дезинфекции, попыткой опорочить власть и его лично, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на администрацию области.

В администрации изданию подтвердили, что на аудио действительно голоса Артамонова и главы Липецка Евгении Уваркиной, но записаны они были месяц назад на одном из совещаний и являются вырванными из контекста.

Об этом также ранее писал РБК.

По словам Артамонова «РИА Новости», на первом месте для него благополучие региона, «а не собственный имидж — это для меня неважно». Губернатор предположил, что авторы аудиозаписи «решили, что самое время опорочить и власть, и ее действия, и меня лично». «Ну ничего, я переживу», — подытожил губернатор.

Аудиозапись была опубликована в Telegram-канале «Чернозем». На записи слышно, как Артамонов и Уваркина обсуждают применение средств дезинфекции в Липецке на территории одного из парков.

Уваркина сообщает, что планируется пилотный пуск машины с дезинфекционным раствором, которая имеет «принцип тумана и очень большое покрытие». Также планировались обработка всех остановок и использование ранцев, «которые образуют туман».

Прокуратура не нашла оснований для проверки слов Артамонова о дезинфекции
Общество
Евгения Уваркина и Игорь Артамонов

В ответ на это Артамонов предлагает распылять дезинфекцию там, где собираются люди. «Вы должны работать с максимальным эффектом. Вот эта страшная штука должна способствовать разгону людей, [чтобы они думали]: «Ай-ай-ай, ой-ой-ой, сейчас нас, как клещей, потравят», — говорит он. Глава Липецка на это предложила использовать средство дезинфекции на набережной, где «постоянно тусуются».

«А вдруг полягут», — спрашивает она на записи. «Привлекут к ответственности вас в прокуратуре, если полягут», — отвечает Артамонов.

Ранее в администрации сообщали, что от обсуждаемых методов дезинфекции в итоге отказались и применили метод точечного обеззараживания поверхностей.

Накануне стало известно, что прокуратура не нашла оснований для проверки высказываний Артамонова.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

По данным оперативного штаба, в Липецкой области зафиксированы 752 человека, зараженных коронавирусом. В пятницу, 8 мая, в области скончался третий пациент, у которого была выявлена инфекция, сообщила администрация.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Липецкая область
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