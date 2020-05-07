Прокуратура не нашла оснований для проверки слов Артамонова о дезинфекции

Евгения Уваркина и Игорь Артамонов (Фото: липецкаяобласть.рф)

Прокуратура не нашла оснований для проверки слов губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о применении дезинфицирующих средств в людных местах в городе. Об этом сообщила «РИА Новости» старший помощник прокурора региона Татьяна Ткачева.

«У нас нет никаких обращений, сейчас оснований для проведения какой-либо проверки не имеется», — сказала Ткачева.

Речь идет об аудиозаписи, появившейся на Telegram-канале «Чернозем». На аудио слышно, как Артамонов обсуждает с главой Липецка Евгенией Уваркиной применение в липецком парке специальной техники для дезинфекции. По словам Артамонова, «страшная штука» будет способствовать разгону людей в людных местах города. В свою очередь мэр Липецка Уваркина предложила обработать набережную, где «постоянно тусуются».

«Выделите точки, где собирается публика», — ответил Артамонов. «А вдруг полягут?» — спросила Уваркина. «Тогда привлекут», — ответил Артамонов.

В пресс-службе губернатора Липецкой области, комментируя беседу Артамонова и Уваркиной, сообщили РБК, что речь идет о записи с совещания, которое состоялось месяц назад, когда в регионе был зафиксирован высокий прирост заболевших коронавирусом.

Слова главы региона в пресс-службе назвали «вырванными из контекста», указав, что наносить вред здоровью людей никто не собирался.