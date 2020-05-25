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Поправки в Конституцию ,  
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Глава ЦИК допустила дистанционное голосование по поправкам в Конституцию

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в интервью «Российской газете» сообщила, что в рамках общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будет использоваться дистанционный формат.

При этом, как отметила Памфилова, применение такого формата по всей стране будет невозможно. «Речь может идти пока не более чем о трех-четырех регионах, пока только на основе примененной ранее московской технологии», — сказала она.

ЦИК возобновила подготовку к всероссийскому голосованию по Конституции
Политика
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Глава ЦИК уточнила, что для проведения дистанционного голосования в конкретном регионе его руководство должно само проявить такую инициативу. «В данном случае задачу облегчает отсутствие в общепринятом понимании политической конкурентной борьбы кандидатов. Это несколько снижает порог входа для применения новых технологий и позволяет ориентироваться на более мягкие требования к реализации дистанционного голосования», — пояснила она.

Говоря о том, насколько широко ЦИК планирует задействовать систему дистанционного голосования, Памфилова сообщила, что комиссия ориентирована в этом вопросе на постепенность и последовательность. «Сначала будут пилотные проекты в регионах с постепенным увеличением количества участников голосования, охвата территории, уровня выборов и влияния на их результаты», — отметила она.

На ближайших выборах в Единый день голосования (состоятся в сентябре) ЦИК намерена «обкатать» формат дистанционного голосования пока только в одном-двух регионах, уточнила Памфилова.

Материал дополняется.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Элла Памфилова, ЦИК, голосование, поправки в Конституцию
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