Глава ЦИК допустила дистанционное голосование по поправкам в Конституцию

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в интервью «Российской газете» сообщила, что в рамках общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будет использоваться дистанционный формат.

При этом, как отметила Памфилова, применение такого формата по всей стране будет невозможно. «Речь может идти пока не более чем о трех-четырех регионах, пока только на основе примененной ранее московской технологии», — сказала она.

Глава ЦИК уточнила, что для проведения дистанционного голосования в конкретном регионе его руководство должно само проявить такую инициативу. «В данном случае задачу облегчает отсутствие в общепринятом понимании политической конкурентной борьбы кандидатов. Это несколько снижает порог входа для применения новых технологий и позволяет ориентироваться на более мягкие требования к реализации дистанционного голосования», — пояснила она.

Говоря о том, насколько широко ЦИК планирует задействовать систему дистанционного голосования, Памфилова сообщила, что комиссия ориентирована в этом вопросе на постепенность и последовательность. «Сначала будут пилотные проекты в регионах с постепенным увеличением количества участников голосования, охвата территории, уровня выборов и влияния на их результаты», — отметила она.