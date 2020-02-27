Памфилова допустила онлайн-голосование в Москве по Конституции

У москвичей может появиться возможность сделать выбор на голосовании по поправкам в Конституцию онлайн. В других регионах России к такому нововведению еще не готовы, признала Памфилова

Элла Памфилова (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

В общероссийском масштабе организовать онлайн-голосование по поправкам в Конституцию не получится, но в Москве это возможно. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комитета по госстроительству в Думе, передает корреспондент РБК.

«В общероссийском масштабе мы не готовы проводить дистанционное голосование. В марте будем только тестировать», — сказала Памфилова. Проводить онлайн-голосование в столице будет возможно в том случае, если власти города докажут, что способны его организовать. Ответственность за проведение голосования в этом случае ложится на сам регион, подчеркнула она.

Отвечая на вопрос об использовании портала «Госуслуги» в процессе общероссийского голосования, она пояснила, что речь идет лишь об упрощении доступа избирателей к процессу голосования, а не возможности дистанционного волеизъявления.

Также Памфилова предложила не закреплять порог явки на голосовании. «Это должно быть свободное волеизъявление. Тот, кто считает себя активным гражданином, тот, кто считает, что его мнение может и должно повлиять на те или иные решения, тот принимает участие. Обязаловка, зная наши реалии, всегда дает противоположный эффект», — сказала она.