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Поправки в Конституцию ,  
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Памфилова допустила онлайн-голосование в Москве по Конституции

У москвичей может появиться возможность сделать выбор на голосовании по поправкам в Конституцию онлайн. В других регионах России к такому нововведению еще не готовы, признала Памфилова
Элла Памфилова (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

В общероссийском масштабе организовать онлайн-голосование по поправкам в Конституцию не получится, но в Москве это возможно. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комитета по госстроительству в Думе, передает корреспондент РБК.

«В общероссийском масштабе мы не готовы проводить дистанционное голосование. В марте будем только тестировать», — сказала Памфилова. Проводить онлайн-голосование в столице будет возможно в том случае, если власти города докажут, что способны его организовать. Ответственность за проведение голосования в этом случае ложится на сам регион, подчеркнула она.

Отвечая на вопрос об использовании портала «Госуслуги» в процессе общероссийского голосования, она пояснила, что речь идет лишь об упрощении доступа избирателей к процессу голосования, а не возможности дистанционного волеизъявления.

Также Памфилова предложила не закреплять порог явки на голосовании. «Это должно быть свободное волеизъявление. Тот, кто считает себя активным гражданином, тот, кто считает, что его мнение может и должно повлиять на те или иные решения, тот принимает участие. Обязаловка, зная наши реалии, всегда дает противоположный эффект», — сказала она.

Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции
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Голосование по поправкам в Конституцию пройдет в среду, 22 апреля. По плану этот день сделают оплачиваемым выходным. Выбор даты сенатор и сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон Андрей Клишас объяснил тем, что этот день находится между окончанием православного поста и началом священного у мусульман месяца Рамадан. На голосование поставят вопрос с приблизительной формулировкой «Согласны ли вы с предложенными изменениями в Конституцию?» и двумя вариантами ответа. Голосование пройдет уже после того, как его одобрит Госдума, Совет Федерации и подпишет президент.

Авторы: Елизавета Антонова, Георгий Тадтаев
Теги: Элла Памфилова, Конституция, голосование
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