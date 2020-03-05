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Поправки в Конституцию ,  
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Памфилова объяснила пакетное голосование по Конституции на примере обеда

Элла Памфилова (Фото: АГН «Москва» / Global Look Press)

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова объяснила невозможность отдельного голосования по всем пунктам поправок в Конституцию. Об этом она сообщила на Общероссийском электоральном медиафоруме, как передают «РИА Новости».

По ее словам, это невозможно по технологическим причинам.

«Представьте себе, если бы была одна поправка, ну две, ну три, максимум четыре могли в бюллетень вместиться. Но когда набирается такой серьезный пакет <…> это технологически немыслимо, не может быть бюллетень — книга целая», — сказала председатель.

Памфилова сравнила поправки к Основному закону с едой. По мнению главы ЦИК, общий пакет поправок сравним с комплексным обедом, который человек берет, даже если ему не нравится отдельное блюдо.

«Хорошо, вам не нравится винегрет, но вам нравятся борщ или котлеты. Вы тогда для себя решите: нет, откажусь от всего обеда, потому что мне винегрет не нравится, или я все-таки возьму — винегрет не съем, мне ни холодно, ни жарко, а борщ и котлеты будут при мне», — уточнила Памфилова.

Таким образом, она рекомендует россиянам оценить главные параметры поправок, и какие из предлагаемых изменений для них важнее.

Всероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет весной 2020 года, все поправки, по решению рабочей группы, будут вынесены на голосование единым пакетом.

Теги: Памфилова, конституция
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