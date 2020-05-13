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Госдума приняла закон о голосовании по почте

По решению ЦИК россияне смогут голосовать на выборах и референдумах дистанционно, в том числе и по почте. Такой закон в третьем чтении приняла Госдума
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Госдума в третьем чтении приняла закон о дистанционном голосовании в России, передает ТАСС. Согласно закону, отдать свой голос избиратели и участники референдумов смогут как в электронном виде через «Госуслуги», так и по почте.

Законопроект рассматривался на пленарном заседании 13 мая сразу во втором и третьем чтениях.

«При проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума в случаях и порядке, которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования», — гласит новый закон.

Авторами законопроекта были члены комитета нижней палаты по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, Дмитрий Ламейкин и Ирина Марьяш (члены фракции «Единой России») и первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов (фракция «Справедливая Россия»).

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил «РИА Новости», что принятый закон не будет действовать в отношении всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. «То, что было принято, это касается выборов. И отношения к общероссийскому голосованию иметь не будет», — сказал он. Проведение всероссийского голосования по поправкам в Конституцию не предусмотрено российским законодательством о выборах и регламентировано отдельным законом.

Один из авторов поправок к законопроекту, депутат Дмитрий Вяткин, объяснил необходимость подобных поправок эпидемией COVID-19. «Сколько эти ограничения продлятся и какая будет эпидемиологической ситуация, мы не знаем, но такие поправки надо принимать до объявления даты голосования», — сказал он агентству «Интерфакс».

Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, комментируя принятый Госдумой закон, отметил, что организовывать дистанционное голосование будет возможно только в тех регионах, где для этого есть условия. «ЦИК решит, если в регионах будут условия, технические в первую очередь возможности. Это же не просто объявить «мы голосуем дистанционно». А дальше что? Объявили, а технических возможностей нет. Надо создать», — объяснил он «РИА Новости». РБК отправил запрос в ЦИК. Кроме того, Булаев, как передает «Интерфакс», напомнил, что возможность дистанционного голосования уже существует в России. «Особых нововведений здесь нет. Что касается голосования по почте — такая норма в законе была много лет назад. Дистанционное голосование тоже, эксперимент по такой форме голосования проводился в Москве и сейчас планируется применение на общероссийском голосовании по Конституции», — рассказал он.

Впервые электронное голосование в экспериментальном порядке было использовано на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва 8 сентября 2019 года. Тогда в мэрии назвали результаты эксперимента успешными. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, представляющий фракцию «Единая Россия», также говорил, что технология электронного голосования в Москве отработана, однако отмечал, что полностью заменить очное голосование оно не сможет: «Это всего лишь дополнение, которое позволит проголосовать тому, кто находится в отъезде или по каким-то причинам не хочет идти голосовать на участок».

Возможность электронного голосования рассматривалась властями в отношении всероссийского голосования по Конституции. Глава ЦИК Элла Памфилова предупреждала, что, несмотря на ситуацию с коронавирусом, дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в ходе плебисцита планируется только в Москве. Памфилова объясняла это тем, что другие регионы технически не готовы к проведению волеизъявления граждан в таком формате.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Евгения Кузнецова
Теги: голосование, выборы
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