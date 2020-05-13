Госдума приняла закон о голосовании по почте

По решению ЦИК россияне смогут голосовать на выборах и референдумах дистанционно, в том числе и по почте. Такой закон в третьем чтении приняла Госдума

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Госдума в третьем чтении приняла закон о дистанционном голосовании в России, передает ТАСС. Согласно закону, отдать свой голос избиратели и участники референдумов смогут как в электронном виде через «Госуслуги», так и по почте.

Законопроект рассматривался на пленарном заседании 13 мая сразу во втором и третьем чтениях.

«При проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума в случаях и порядке, которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования», — гласит новый закон.

Авторами законопроекта были члены комитета нижней палаты по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, Дмитрий Ламейкин и Ирина Марьяш (члены фракции «Единой России») и первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов (фракция «Справедливая Россия»).

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил «РИА Новости», что принятый закон не будет действовать в отношении всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. «То, что было принято, это касается выборов. И отношения к общероссийскому голосованию иметь не будет», — сказал он. Проведение всероссийского голосования по поправкам в Конституцию не предусмотрено российским законодательством о выборах и регламентировано отдельным законом.