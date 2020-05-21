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Поправки в Конституцию ,  
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ЦИК возобновила подготовку к всероссийскому голосованию по Конституции

Подготовка к всероссийскому голосованию о поправках в Конституцию возобновляется. Постановление об этом приняла Центральная избирательная комиссия. Дата проведения голосования еще не определена
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Центральная избирательная комиссия возобновила подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Об этом идет речь в постановлении № 248, опубликованном на сайте комиссии.

Документ принят для «обеспечения подготовительных мероприятий к возобновлению действий по подготовке и проведению общероссийского голосования».

«Внести в постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 245/1816-7 «Об особенностях расходования средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в связи с переносом даты голосования» изменения, признав пункты 1, 5 и 6 утратившими силу», — говорится в нем.

Пункт 1 упомянутого постановления предписывал «приостановить действия по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации».

Приостановка была сделана на основе указа президента Владимира Путина от 25 марта 2020 года № 205 «О переносе даты общероссийского голосования».

Совет Федерации одобрил закон о голосовании по почте
Политика
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Совет Федерации 20 мая одобрил принятые 13 мая Госдумой поправки к закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», которые предоставляют возможность при проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, в ходе референдумов и иных случаях, предусмотренных ЦИК, голосовать дистанционно через электронные средства связи и по почте.

Авторы поправок объясняли их необходимость эпидемией COVID-19 и введенными для борьбы с инфекцией ограничениями.

Парад Победы и голосование по Конституции могут провести в один день
Политика
Информационный плакат к голосованию по поправкам в Конституцию РФ

Близкие к Кремлю источники РБК рассказывали, что администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию 24 июня и в этот же день провести парад Победы. В этот день состоялся парад Победы в 1945 году. По словам источника в Минобороны, основной вариант — проведение парада в конце июня.

Проведение парада и голосования в один день удобно тем, что в этом случае среда, 24 июня, будет объявлена выходным днем, говорит другой близкий к Кремлю собеседник. Норма о том, что день голосования по поправкам в Конституцию станет оплачиваемым выходным, изначально была заложена в закон о поправках.

Голосование по поправкам в Конституцию было изначально назначено на 22 апреля. Однако из-за эпидемии коронавируса Путин 25 марта отложил его на неопределенный срок.

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Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Конституция, поправки, ЦИК
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