ЦИК возобновила подготовку к всероссийскому голосованию по Конституции
Центральная избирательная комиссия возобновила подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Об этом идет речь в постановлении № 248, опубликованном на сайте комиссии.
Документ принят для «обеспечения подготовительных мероприятий к возобновлению действий по подготовке и проведению общероссийского голосования».
«Внести в постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 245/1816-7 «Об особенностях расходования средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в связи с переносом даты голосования» изменения, признав пункты 1, 5 и 6 утратившими силу», — говорится в нем.
Пункт 1 упомянутого постановления предписывал «приостановить действия по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации».
Приостановка была сделана на основе указа президента Владимира Путина от 25 марта 2020 года № 205 «О переносе даты общероссийского голосования».