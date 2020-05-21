ЦИК возобновила подготовку к всероссийскому голосованию по Конституции

Подготовка к всероссийскому голосованию о поправках в Конституцию возобновляется. Постановление об этом приняла Центральная избирательная комиссия. Дата проведения голосования еще не определена

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Центральная избирательная комиссия возобновила подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Об этом идет речь в постановлении № 248, опубликованном на сайте комиссии.

Документ принят для «обеспечения подготовительных мероприятий к возобновлению действий по подготовке и проведению общероссийского голосования».

«Внести в постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 245/1816-7 «Об особенностях расходования средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в связи с переносом даты голосования» изменения, признав пункты 1, 5 и 6 утратившими силу», — говорится в нем.

Пункт 1 упомянутого постановления предписывал «приостановить действия по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации».

Приостановка была сделана на основе указа президента Владимира Путина от 25 марта 2020 года № 205 «О переносе даты общероссийского голосования».