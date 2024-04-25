Азербайджан отказался поставлять оружие Украине

Президент Алиев: Азербайджан не давал и не будет давать оружие Украине

Баку не передаст оружие Киеву, но считает конфликт «большой трагедией» для двух народов, поддерживает целостность Украины и помогает восстанавливать Ирпень, сказал Алиев. Ранее на снимках ВСУ нашли азербайджанский миномет

Ильхам Алиев на Международном форуме «СОР29 и Зелёное видение для Азербайджана», Баку (Фото: president.az)

Азербайджан не поставляет и не будет поставлять оружие Украине, «хоть нас и просят, но мы не можем». Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев на встрече с участниками форума, посвященного экологии, передает Haqqin.

Политик пояснил: «Гуманитарная помощь — да. Оружие — нет». Объем переданной гуманитарной и финансовой помощи в адрес Киева он оценил в более чем €30 млн. Баку участвует в реконструкции города Ирпень в Киевской области, где живет большая азербайджанская диаспора, восстанавливаются многие объекты социальной инфраструктуры. По словам президента, «ничего больше этого».

«Война в Украине — это большая трагедия для обоих народов, очень близких друг другу как с этнической, так и с религиозной точек зрения. Это большая трагедия», — добавил Алиев.

Он задался вопросом, «был ли шанс избежать войны?», и ответил на него утвердительно. «Был ли шанс у украинских лидеров в предыдущие годы построить нормальные отношения с Россией? Я абсолютно уверен, что был», — считает политик. Вместе с тем Баку последовательно поддерживает территориальную целостность Украины, эта позиция не скрывается, и она не должна повлиять на отношения с Россией, указал Алиев. По его словам, такое отношение основано на национальных интересах Азербайджана.

Два года назад, летом 2022-го, на опубликованных Минобороны Украины кадрах обнаружили 82-миллиметровые минометы 20Н5 азербайджанского производства. Haqqin со ссылкой на источники в Минобороны Азербайджана сообщал, что эта модель экспортировалась в Ирак и другие страны Ближнего Востока и могла быть в нарушение лицензии передана Украине.

МИД России, комментируя подозрения в адрес Азербайджана, назвал этот вопрос принципиальным и заверил, что все подобные сведения тщательно проверяются. Там сослались на то, что Баку отверг эти сведения. «Главное, чтобы такого нигде не появилось про Армению. Это будет дико», — отметила представительница министерства Мария Захарова.