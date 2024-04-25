Россия направила ноту Турции из-за ситуации с туристами

Посольство России в Анкаре, Турция (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Посольство России в Анкаре направило ноту в МИД Турции по поводу транзита российских туристов в Латинскую Америку, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемой ситуацию с отказами авиакомпании Turkish Airlines сажать на рейсы россиян, которые летят через Стамбул в Латинскую Америку. В апреле в Ассоциации туроператоров России сообщали, что трех россиянок не пустили на рейс в Мексику. В Turkish Airlines объясняют это требованиями стран, в которые они направлялись.

В посольстве России отмечали случаи, когда сотрудники авиакомпании «ведут себя не вполне корректно».

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