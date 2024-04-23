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Общество ,  
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СПЧ обратилась к послу Турции из-за недопуска Turkish Airlines россиян

СПЧ обратилась к послу Турции из-за отказа Turkish Airlines пускать россиян
В СПЧ рассчитывают, что власти дадут оценку нарушению права на свободу перемещения россиян. Turkish Airlines перестала пускать россиян на свои рейсы в страны Латинской Америки, объяснив это ужесточением правил въезда
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Постоянная комиссия Совета про правам человека при президенте по международному сотрудничеству обратилась к послу Турции в России Танжу Бильгичу из-за ситуации с недопуском россиян на рейсы Turkish Airlines, следующие транзитом в Латинскую Америку, сообщает телеграм-канал СПЧ.

Члены СПЧ, говорится в обращении, обеспокоены случаями «русофобии и грубых нарушений прав российских граждан» со стороны Turkish Airlines.

«Мы, члены Постоянной комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека, продолжаем внимательно следить за ситуацией и рассчитываем на то, что турецкие власти дадут соответствующую оценку нарушению права на свободу перемещения россиян турецкими авиаперевозчиками и будут способствовать предотвращению подобных нарушений в будущем», — обратились они к послу.

Посольство раскрыло ответ Turkish Airlines об отказе транзитным россиянам
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Фото:Markus Mainka / imagebroker.com / Global Look Press

В апреле в Ассоциации туроператоров России сообщили, что трех россиянок не пустили на рейс в Мексику, сославшись на сообщение турецкой авиакомпании с текстом: «Поскольку вы раньше не бывали в таких могущественных странах, как Америка, Канада или Англия, а также не бывали раньше в Мексике, вы не сможете летать в соответствии с правилами мексиканского правительства».

Телеграм-канал SHOT писал, что на 19 апреля около 1 тыс. россиян было отказано в перелете из Стамбула в Латинскую Америку. В российском посольстве РБК также рассказали о случаях недопуска граждан России на рейсы в Бразилию и другие страны.

Российское посольство заявило, что обратилось в турецкий МИД, но «внятной реакции до сих пор не получено». Гражданам российские дипломаты предложили «тщательно взвешивать целесообразность» полетов самолетами Turkish Airlines. В диппредставительстве также посоветовали обратиться в авиакомпанию с письменным запросом для подтверждения отказа в полете и подать в суд.

Turkish Airlines объяснила свои действия тем, что страны, куда летят россияне, ужесточили правила въезда для них. В частности, им требуется наличие обратного билета, денег, подтверждения брони отеля и других документов. Эту информацию авиакомпания разместила на своем сайте на турецком и английском языках, но не на русском, указали в дипмиссии.

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Теги
Елена Чернышова
СПЧ Turkish Airlines дискриминация дипломатический скандал граждане России
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