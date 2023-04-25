Калужский губернатор объявил о смене военкома после жалоб добровольцев

В Калужской области назначили нового военкома. При прошлом добровольцы долго ожидали ответа военкомата, хотя в этом вопросе не должно быть «волокиты», заявил губернатор региона Шапша

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В Калужской области назначили нового главу регионального военкомата из-за жалоб добровольцев на «волокиту» при записи на контрактную службу, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

«Принял решение о смене областного военкома. Важнейшая задача — работа с добровольцами, которые хотят служить Родине. Этой работой займется Андрей Иванов, военком Калуги и Ферзиковского района», — написал Шапша.

По данным портала органов власти региона, ранее эту должность занимал Сергей Кузьменков.

Как рассказал губернатор, при прошлом военкоме потенциальные добровольцы после записи на портале госуслуг по несколько недель ждали ответа от военкоматов.

«В военкомате не место волоките и бюрократии. Человек приехал, чтобы подписать контракт. Ему нужно быстро оформить все документы, включая медсправки. Он готов ехать служить», — подчеркнул Шапша.

Об увольнении военкомов сообщалось осенью прошлого года в связи с ошибками в ходе частичной мобилизации, которая проходила с 21 сентября по конец октября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу заявил о выполнении мобилизационного задания и наборе 300 тыс. человек и сообщил, что после этого будет идти только набор добровольцев и контрактников. В Кремле заявляли, что вторая волна мобилизации не обсуждается.

В Магаданской области военкома отправили в отставку: губернатор Сергей Носов заявил, что при нем была фактически разрушена система воинского учета.