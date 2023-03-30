США заявили о намерении вернуть Россию к выполнению договора о СНВ

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

США работают над тем, чтобы вернуть Россию к участию в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. Об этом заявил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале ведомства.

«США будут рассматривать дополнительные контрмеры. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы вернуть стороны к выполнению требований», — заявил Пател.

По словам заместителя спикера, договор по сокращению стратегических наступательных вооружений способствует безопасности не только США и ее союзников, но и России.

28 февраля президент Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3). Путин аргументировал приостановку участия в ДСНВ тем, что Кремлю не дают проводить в США полноценные инспекции в рамках договора. Кроме того, по словам президента, США и НАТО прямо говорят о своей цели нанести стратегическое поражение России, поэтому не имеют права «как ни в чем не бывало разъезжать по нашим оборонным объектам».

Президент США назвал решение Путина «ошибкой», но отметил, что в Вашингтоне не заметили признаки возможного использования ядерного оружия.