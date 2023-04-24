Кремль заявил о рабочем процессе по налогам для уехавших

Фото: Антон Вергун / ТАСС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «рабочим процессом» внесение правительством в Госдуму законопроекта о повышении налоговой ставки для работающих из-за границ россиян, передает корреспондент РБК.

«Идет рабочий процесс. <...> Это общественный процесс и экспертный, наши законодатели будут работать», — сказал Песков.

24 апреля правительство предложило повысить налоги для работающих россиян из-за рубежа. Российские компании должны будут взимать 30% на доходы физлиц (НДФЛ) с выплат сотрудникам или фрилансерам, утратившим налоговое резидентство в России.

В январе Песков говорил, что за покинувших страну россиян нужно «бороться». Президент Владимир Путин против наказаний для эмигрантов, говорили в Кремле.

Сейчас НДФЛ взимается в размере 13% для налоговых резидентов России; 15% — для работающих в России нерезидентов или в случае, если размер дохода резидента за год превышает 5 млн руб. Все прочие доходы физических лиц-нерезидентов облагаются по ставке 30%.



Налоговым резидентом считается физическое лицо, которое находится на территории России не менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев, идущих подряд.

Минфин прошлым летом подготовил законопроект о повышении НДФЛ до 30% для уехавших россиян. Министр Антон Силуанов говорил, что правительство склоняется к отказу от повышения налога.

Если сотрудник скроет от компании, что работает из-за границы, то остается открытым вопрос о том, кто виновен, пояснял Forbes руководитель направления претензионной и судебной работы DSL service Сергей Кузнецов. По его мнению, для работодателя «существует риск начисления штрафа за неполное удержание налога в случае выявления подобной ситуации».