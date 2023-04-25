ANI узнало о планах Индии закупить «Калибров» и Harpoon на $200 млн

Нью-Дели планирует закупить у Москвы и Вашингтона вооружения на $200 млн. Ранее Bloomberg сообщал, что Индия на год задерживает платеж России за поставки оружия из-за опасений вторичных санкций со стороны США

Противокорабельная ракетная система Harpoon (Фото: Mark Wilson / Getty Images)

Индия намерена закупить у России и США ракетные системы на сумму около $200 млн на нужды своих Военно-морских сил, сообщили источники информационного агентства ANI.

По словам собеседников агентства, Индия планирует приобрести более 20 противокорабельных крылатых ракет Club-K (экспортное название ракетного комплекса «Калибр-К») и оборудование для американской противокорабельной ракетной системы Harpoon. При этом Индия уже использует ракеты Club-K на боевых кораблях и подлодках, добавили источники.

Нью-Дели также планирует получить и сам американский ракетный комплекс Harpoon, который обойдется примерно в $80 млн, пишет ANI. Ранее конгресс США одобрил продажу в Индию системы Harpoon Joint Common Test Set и сопутствующего оборудования.

Россия и Индия в конце 2021 года подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве на десять лет. Всего в Индию идет четверть российских продаж вооружений за границу, рассказывал РБК в феврале прошлого года посол России в Индии Денис Алипов. По его словам, общий портфель индийских заказов превышает $14 млрд, а выйти на такой объем позволило то, что Москва предложила Нью-Дели, «пожалуй, лучшие условия» закупок оружия.

Из-за закупок российского оружия США начали рассматривать возможность ввести против Индии санкций в соответствии с законом CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций»). Этот закон от 2017 года предусматривает вторичные санкции против иностранцев за сделки с запрещенными российскими секторами, проектами и лицами.

Власти Индии при этом официально не заявляли, что поддержат санкции против России. Однако в минувшем марте источники Bloomberg сообщили, что Нью-Дели подробно обсудил этот вопрос с США и другими странами G7 в кулуарах встречи «Большой двадцатки», и стороны, похоже, остались удовлетворены достигнутыми договоренностями. По сведениям агентства, индийское правительство попросило банки и трейдеров придерживаться требований, предусмотренных санкциями. Кроме того, из-за опасения вторичных ограничительных мер Нью-Дели уже на год задерживает платеж за поставки российского оружия: он не хочет оплачивать счет в долларах и ищет другие возможности рассчитаться, писал Bloomberg.

Российские власти неоднократно заявляли, что считают введенные против страны санкции незаконными. «Исходим из того, что в любом случае и нынешние санкции, которые введены против нашей страны, и новые дополнительные шаги, о которых, возможно, думают сейчас в Брюсселе и в Вашингтоне, они, конечно, будут бить и по мировой экономике. Поэтому это может лишь привести к нарастанию тенденций к всемирному экономическому кризису», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.