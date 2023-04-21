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Bloomberg узнал о задержке платежей за российское оружие в Индию

Bloomberg: платежи за российское оружие в Индию приостановлены из опасений санкций США
Индия не хочет оплачивать счет за поставки российского оружия в долларах из опасения вторичных санкций, пишет Bloomberg. Москва введенные западные санкции считает незаконными
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Поставки российского оружия в Индию приостановлены, страны пытаются найти механизм оплаты, который бы не нарушал санкции США, сообщил Bloomberg со ссылкой на индийских чиновников.

По словам одного из собеседников агентства, платеж Индии за оружию на сумму свыше $2 млрд задерживается уже примерно на год, в то время как Россия прекратила предоставление кредита на поставку запчастей на сумму около $10 млрд, а также на будущую поставку двух батарей системы противоракетной обороны С-400.

Как отмечает Bloomberg, Россия — крупнейший поставщик оружия в Индию. Однако последняя не может оплатить счет в долларах США из опасений попасть под вторичные санкции, в то время как первая по-прежнему не хочет принимать рупии из-за волатильности обменного курса, говорят источники агентства. А в рублях сделку не хочет проводить сам Нью-Дели, поскольку не уверен, что сможет приобрести достаточное количество валюты на открытом рынке по справедливой цене.

В качестве решения проблемы власти Индии предложили России во избежание накопления рупий инвестировать полученные от продажи оружия средства в индийские долговые обязательства и рынок капитала, но Москве такой вариант не нравится, пишет Bloomberg.

По словам высокопоставленного чиновника индийского правительства, одним из возможных решений могло бы стать использование евро и дирхамов, как это уже происходит в случае оплаты импорта российской нефти. Однако использование этих валют может вызвать более пристальное внимание со стороны США, а также увеличить расходы Индии из-за невыгодных для нее обменных курсов.

Еще один вариант, который обсуждают индийские власти, — механизм компенсации для России индийского импорта за счет стоимости оружия, говорит один из индийских чиновников. Но этот вариант также непрост в реализации, поскольку в прошлом году у России было положительное сальдо торгового баланса с Индией: экспорт превысил импорт на $37 млрд.

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Минобороны, МИД, Минфин и ЦБ Индии, а также Кремль и «Рособоронэкспорт» не ответили на запросы Bloomberg.

По данным агентства, в последнее время вопрос о платежах за поставки оружия стал одним из основных в диалоге между Россией и Индией. Он обсуждался во время визита советника премьера Индии по национальной безопасности Аджита Довала в Москву в январе, а также на этой неделе на переговорах между вице-премьером России Денисом Мантуровым и министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Нью-Дели, пишет Bloomberg.

Индия эксплуатирует более 250 истребителей Су-30МКИ, семь подводных лодок класса «Кило» и более 1,2 тыс. танков Т-90 российского производства, пишет Bloomberg. Вся эта техника будет находиться в пользовании еще десять лет и требует запчастей. Кроме того, Индия по контракту должна получить пять полковых комплектов С-400, три из которых уже поставлены, уточняет издание.

Всего в Индию идет четверть российских продаж вооружений за границу, рассказывал РБК в феврале прошлого года посол России в Индии Денис Алипов. По его словам, выйти на общий объем заказов в сумме $14 млрд позволило то, что Москва предложила Нью-Дели уникальные условия закупок оружия.

Соглашение о программе военно-технического сотрудничества на десять лет Россия и Индия подписали в декабре 2021 года. Документ обсуждался в рамках российско-индийского саммита в Нью-Дели, в котором участвовали премьер-министр Индии Нарендра Моди и российский президент Владимир Путин. Тогда же стороны заключили контракт на $590 млн, в соответствии с которым на территории Индии будут производить автоматы АК-203.

В марте прошлого года США сообщили, что рассматривают возможность введения санкций против Индии в соответствии с законом CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций»). Этот закон от 2017 года подразумевает введение мер против неамериканских лиц, сотрудничающих с запрещенными российскими секторами, проектами и лицами.

Власти Индии при этом официально не заявляли, что поддержат санкции против России. Однако в минувшем марте источники Bloomberg сообщили, что Нью-Дели обсудил вопрос с США и другими странами G7 в кулуарах встречи G20 и стороны, похоже, остались удовлетворены достигнутыми договоренностями. По данным агентства, индийское правительство попросило банки и трейдеров придерживаться требований, предусмотренных санкциями.

Российские власти считают введенные против страны санкции незаконными. «Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис. Их авторы <...> в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан», — говорил Путин.

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Индия поставки оружия C-400 санкции
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