МИД допустил отказ от моратория на размещение ракет

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратил свое действие в августе 2019-го, после того как США, а затем и Россия, вышли из него. При этом Москва в одностороннем порядке соблюдала мораторий на размещение РСМД

Фото: Пресс-служба Минобороны России / ТАСС

Из-за действий США Россия может «отступить» от моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности. Об этом в интервью ТАСС заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

По его словам, Вашингтон продолжает развертывать свои ракеты в близлежащих с Россией странах, и вскоре они могут быть развернуты в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), в том числе в Японии.

«От конкретных параметров их дальнобойности будет принципиальным образом зависеть готовность России продолжать придерживаться одностороннего моратория на размещение в тех или иных регионах наземных ракет средней и меньшей дальности. Но уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что дестабилизирующие военные программы США и их союзников делают наш мораторий все более хрупким применительно как к АТР, так и к Европе», — подчеркнул Ермаков.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) подписали лидеры СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган в 1987 году. Стороны договорились не производить и не испытывать новые РСМД. Договор был бессрочным, но одна из сторон могла из него выйти, предоставив убедительные доказательства того, что другая сторона документ нарушила.

В 2018 году президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД, обвинив Москву в нарушении договора из-за создания ракет 9М729, которые якобы обладают большей дальностью полета. Процесс был запущен в феврале 2019 года. Вслед за этим Россия также объявила о своем выходе. В итоге 2 августа 2019 года ДРСМД прекратил свое действие.

Москва предлагала США и НАТО мораторий на размещение таких ракет в Европе, заявив, что уже ввела такой запрет в одностороннем порядке. Вашингтон и Брюссель это предложение отвергли, посчитав его несерьезным. Тема РСМД была частью начатого в 2021 году диалога по стратегической стабильности, который впоследствии оказался заморожен.