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В Белом доме заявили о желании удостовериться в успехе наступления ВСУ

Джон Кирби: США хотят удостовериться, что контрнаступление Киева будет успешным
Фото: Reuters
Фото: Reuters

США хотят убедиться, что контрнаступление украинских военных будет успешным, а решение, когда и на каком направлении оно начнется, остается за президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в эфире MSNBC.

«Мы хотим убедиться, что они достигнут успеха в этом. <...> Куда они пойдут и когда они пойдут — все это будет зависеть от решения Зеленского», — сказал он, добавив, что Вашингтон и союзники делают все, чтобы удостовериться, что ВСУ «готовы к этому».

Вашингтон и Киев уже несколько месяцев говорят о готовящемся наступлении ВСУ. Newsweek обнаружил в попавших в Сеть секретных документах Пентагона США предполагаемую дату наступления — 30 апреля, но CNN выяснил, что после утечки украинские власти изменили планы.

Министр обороны страны Алексей Резников говорил, что наступление может начаться в апреле-мае, премьер-министр Денис Шмыгаль счел наиболее вероятным сроком лето 2023 года. Однако он же в середине апреля говорил, что наступление может начаться «в ближайшее время».

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр 19 апреля заявила, что «активные штурмовые действия в Бахмуте, Марьинке на авдеевском, лиманском направлениях» уже «можно считать элементами контрнаступления».

Bloomberg со ссылкой на источники среди европейских чиновников 19 апреля сообщил, что некоторые союзники сомневаются в способности ВСУ совершить «решающий прорыв» в 2023 году, который переломит ход боевых действий. По их мнению, украинские военные смогут продвинуться на 30 км.

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В Кремле заявили, что Москва отслеживает все высказывания о контрнаступлении украинских военных и Минобороны учитывает эти данные при планировании продолжения военных действий. Российские власти считают, что военная поддержка Украины со стороны других государств затягивает конфликт.

Теги
Джон Кирби США контрнаступление ВСУ Белый дом
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