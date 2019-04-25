Путин стал шестым встретившимся с Ким Чен Ыном главой государства

Во Владивостоке началась встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Для северокорейского лидера эта первая встреча с российским президентом. В то же время Путин трижды виделся с его отцом, Ким Чен Иром

Ким Чен Ын и Владимир Путин (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Российский президент Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын проводят встречу во Владивостоке. Кадры начала их переговоров показал телеканал «Россия 24».

«Уверен, что и ваш визит сегодня в Россию послужит делу развития двусторонних отношений и поможет нам лучше понять, какими путями мы можем урегулировать ситуацию на Корейском полуострове», — сказал Путин в начале встречи.

В свою очередь, Ким Чен Ын выразил надежду, что переговоры с президентом России будут содержательными.

Путин также поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост председателя Госсовета КНДР, а северокорейский лидер в ответ поздравил российского президента с победой на выборах в 2018-м.

Российскую границу бронепоезд северокорейского лидера пересек в среду, 24 апреля. Первой остановкой по пути во Владивосток стала станция Хасан, где поезд Ким Чен Ына встретили губернатор Приморья Олег Кожемяко, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, замглавы МИДа Игорь Моргулов и посол России в КНДР Александр Мацегора. Ким Чен Ыну преподнесли традиционный хлеб с солью, однако, как сообщили некоторые источники, от угощения глава государства отказался. Девушки, выносившие каравай для Ким Чен Ына вскоре эти сообщения опровергли, заявив, что тот все же отломил кусок хлеба.