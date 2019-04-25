Путин стал шестым встретившимся с Ким Чен Ыном главой государства
Во Владивостоке началась встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Для северокорейского лидера эта первая встреча с российским президентом. В то же время Путин трижды виделся с его отцом, Ким Чен Иром
Ким Чен Ын и Владимир Путин
(Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)
Российский президент Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын проводят встречу во Владивостоке. Кадры начала их переговоров показал телеканал «Россия 24».
«Уверен, что и ваш визит сегодня в Россию послужит делу развития двусторонних отношений и поможет нам лучше понять, какими путями мы можем урегулировать ситуацию на Корейском полуострове», — сказал Путин в начале встречи.
В свою очередь, Ким Чен Ын выразил надежду, что переговоры с президентом России будут содержательными.
Путин также поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост председателя Госсовета КНДР, а северокорейский лидер в ответ поздравил российского президента с победой на выборах в 2018-м.
Российскую границу бронепоезд северокорейского лидера пересек в среду, 24 апреля. Первой остановкой по пути во Владивосток стала станция Хасан, где поезд Ким Чен Ына встретили губернатор Приморья Олег Кожемяко, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, замглавы МИДа Игорь Моргулов и посол России в КНДР Александр Мацегора. Ким Чен Ыну преподнесли традиционный хлеб с солью, однако, как сообщили некоторые источники, от угощения глава государства отказался. Девушки, выносившие каравай для Ким Чен Ына вскоре эти сообщения опровергли, заявив, что тот все же отломил кусок хлеба.
35-летний Ким Чен Ын возглавляет КНДР с 2011 года. За почти восемь лет с момента восхождения на пост главы государства он успел встретиться только с шестью главами других государств. При этом первую зарубежную поездку Ким Чен Ын совершил только в марте 2018 года, прибыв в Пекин с неофициальным визитом. Там он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.
В конце апреля 2018 года Ким Чен Ын впервые провел переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. С этой встречей оказался связан период потепления в отношениях двух стран. На саммите в приграничном Пханмунджоме главы двух стран обсудили возможность заключения мирного договора и денуклеаризацию Корейского полуострова.
12 июня 2018 года Ким Чен Ын провел в Сингапуре встречу с Дональдом Трампом, которая стала первым в истории саммитом глав КНДР и США. В ходе визита в Сингапур Ким Чен Ын встретился и с премьер-министром этой страны Ли Сянь Луном.
27-28 февраля 2019 года во Вьетнаме прошел второй раунд переговоров Ким Чен Ына и Трампа. В ходе этой зарубежной поездки лидер КНДР успел переговорить с вьетнамским президентом Нгуен Фу Чонгом.
Ким Чен Ын ранее не посещал Россию и не встречался с российским президентом. Предыдущие переговоры глав КНДР и России прошли в 2011 году, тогда отец нынешнего главы Северной Кореи, Ким Чен Ир, приехал в Улан-Удэ, где его встретил Дмитрий Медведев. Владимир Путин трижды проводил переговоры с Ким Чен Иром. Первая их встреча состоялась в июле 2000 года в Пхеньяне. В 2001 году Ким Чен Ир посетил с ответным визитом Москву, а еще через год, в 2002 году очередная встреча прошла во Владивостоке. Таким образом, Владивосток во второй раз становится местом саммита руководства двух стран.
Встречу Владимира Путина и Ким Чен Ына предваряла серия переговоров руководства КНДР с российскими официальными лицами. В мае 2018 года прошла первая встреча высокопоставленного российского чиновника с Ким Чен Ыном — тогда в Пхеньяне побывал глава МИД Сергей Лавров, от имени Путина пригласивший северокорейского лидера посетить Россию.
Видео: Ministry of Foreign Affairs of Russia / YouTube
После встречи с Лавровым лидер КНДР сообщил, что хотел бы организовать переговоры с Путиным уже в 2018 году, «в ознаменование 70-летней годовщины установления дипломатических отношений». Однако в ноябре 2018 года в Кремле заявили, что рассчитывают на организацию встречи только в 2019 году.
1 марта 2019 года в Москву приехала делегация из КНДР во главе с заведующим международным отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Хан Ман Хёком. Через месяц, в начале апреля в Пхеньян прибыл глава российского МВД Владимир Колокольцев. В посольстве России поездку объяснили «плановым обменом» по линии правоохранительных органов, который существует между Россией и КНДР. Колокольцев не встречался лично с Ким Чен Ыном, однако передал ему подарок — бронзовый бюст графа Виктора Кочубея, основателя Министерства внутренних дел Российской империи.