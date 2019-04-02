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Глава российского МВД привез Ким Чен Ыну бюст Кочубея

Глава МВД Владимир Колокольцев начал визит в Северную Корею и встретился ​с председателем президиума Верховного народного собрания (ВНС) КНДР Ким Ён Намом, сообщает ТАСС. На встрече Колокольцев передал политику подарок для лидера КНДР Ким Чен Ына.

Владимир Колокольцев (слева на первом плане) во время передачи подарка для лидера КНДР Ким Чен Ына — мини-бюста графа Виктора Кочубея — председателю президиума Верховного народного собрания (ВНС) КНДР Киму Ен Наму (справа на первом плане) (Фото: Евгений Агошков / ТАСС)

Презент — бронзовый бюст графа Виктора Кочубея, жившего на рубеже XVIII—XIX веков, создателя Министерства внутренних дел и первого его руководителя. Встреча и церемония передачи подарка проходила во дворце съездов.

Как сообщает пресс-служба МВД, также Колокольцев возложил венок к памятнику руководителям Северной Кореи Ким Ир Сену и Ким Чен Иру, расположенному в центре города на возвышенности Мансудэ, и мемориалу советским воинам, погибшим при освобождении Кореи в годы Второй мировой войны.

Глава МВД России прибыл в Пхеньян 2 апреля. В КНДР он должен провести переговоры с Министерством народной безопасности республики. В посольстве России в КНДР пояснили, что визит входит в рамки «планового обмена» по линии правоохранительных органов. Так, в декабре прошлого года в Москву в ходе аналогичного визита прибыла делегация КНДР.

Теги: Владимир Колокольцев, Ким Чен Ын
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