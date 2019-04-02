Глава российского МВД привез Ким Чен Ыну бюст Кочубея

Глава МВД Владимир Колокольцев начал визит в Северную Корею и встретился с председателем президиума Верховного народного собрания (ВНС) КНДР Ким Ён Намом, сообщает ТАСС. На встрече Колокольцев передал политику подарок для лидера КНДР Ким Чен Ына.
Презент — бронзовый бюст графа Виктора Кочубея, жившего на рубеже XVIII—XIX веков, создателя Министерства внутренних дел и первого его руководителя. Встреча и церемония передачи подарка проходила во дворце съездов.
Как сообщает пресс-служба МВД, также Колокольцев возложил венок к памятнику руководителям Северной Кореи Ким Ир Сену и Ким Чен Иру, расположенному в центре города на возвышенности Мансудэ, и мемориалу советским воинам, погибшим при освобождении Кореи в годы Второй мировой войны.
Глава МВД России прибыл в Пхеньян 2 апреля. В КНДР он должен провести переговоры с Министерством народной безопасности республики. В посольстве России в КНДР пояснили, что визит входит в рамки «планового обмена» по линии правоохранительных органов. Так, в декабре прошлого года в Москву в ходе аналогичного визита прибыла делегация КНДР.