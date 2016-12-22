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В Кремле допустили визит Ким Чен Ына в Россию в следующем году
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В Кремле допустили визит Ким Чен Ына в Россию в следующем году
Политика, 16:29
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В Кремле допустили визит Ким Чен Ына в Россию в следующем году

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын может посетить Россию в 2019 году, рассказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

Ушаков не подтвердил информацию о том, что визит северокорейского лидера может состояться уже в ноябре текущего года. «Я надеюсь, что в следующем году этот визит будет возможен», — сказал он.

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Ранее посол Южной Кореи в России У Юн Гын заявил, что официальный визит Ким Чен Ына может состояться уже в ноябре 2018 года. Приглашение в Россию лидер КНДР получил в мае от главы российского МИДа Сергея Лаврова. Позже президент Владимир Путин сказал, что их с Ким Чен Ыном встречу можно провести «вне привязки к каким-либо международным событиям».

В середине октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что точных договоренностей о месте и времени встречи между Москвой и Пхеньяном еще нет.

Теги: Кремль , Ким Чен Ын
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