Лавров рассказал о «колоссальной ошибке» Байдена

Поддержка вступления Украины в НАТО и отказ от контактов с Москвой — «колоссальная ошибка», которую допустил Байден, считает Лавров. Путин подчеркивал, что членство Украины в НАТО является угрозой для безопасности России

Джо Байден (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Бывший президент США Джо Байден совершил «колоссальную ошибку», отказавшись слушать Москву и настаивая на членстве Киева в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя переговоры России и США в Эр-Рияде 24 марта.

На переговорах, которые продолжались около 12 часов, российская и американская делегации обсудили безопасность судоходства и расширение режима прекращения огня на Черное море. По мнению Вашингтона, именно этот шаг позволит ускорить урегулирование конфликта на Украине.

Лавров указал, что стремлению президента Дональда Трампа прекратить боевые действия прямо противоречат решения стран Европы. «Вы видите — и Лондон, и Париж <…> при поддержке такого не очень мощного хора Прибалтики и ряда других стран не только ведут речь о том, что будут по-прежнему накачивать оружием Украину, но и говорят о каких-то коалициях, желающих разместить некую миротворческую миссию», — сказал Лавров в эфире «Первого канала».

По мнению министра, именно отказ от диалога с Россией стал «колоссальной ошибкой» предыдущей администрации США и самого Джо Байдена. «Байден отказался слушать Российскую Федерацию, настаивая, что Украина будет в НАТО, создавая нам тем самым неприемлемую угрозу», — подчеркнул Лавров.

Отказ Украины от присоединения к НАТО — одно из условий для прекращения боевых действий на Украине, которое называл президент Владимир Путин. Наряду с ним российский президент указывал на необходимость вывести ВСУ с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО осенью 2022 года. С тех пор в блоке не раз заявляли о планах принять страну в свой состав. Так, в июле на саммите объединения страны — члены альянса объявили о «необратимом пути» Киева «к полной евро-атлантической интеграции».

Вместе с тем в НАТО подчеркивали, что полноценное членство страны в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. По словам президента Украины Владимира Зеленского, против присоединения страны выступают Венгрия, Германия, Словакия и США. Для вступления Украине необходимо согласие всех стран — членов блока.