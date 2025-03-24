Госдеп назвал цель переговоров России и США в Саудовской Аравии
Переговоры России и США в Саудовской Аравии сосредоточены на восстановлении мирной торговой деятельности в Черном море, заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс на брифинге.
«Переговорные команды встречаются в Саудовской Аравии, обсуждают расширение режима прекращения огня на Черное море на пути к полному прекращению огня, которое всегда имеет цену», — сказала Брюс на брифинге.
Она указала, что цель переговоров — «полностью восстановить мирную коммерческую деятельность в Черном море». США продолжают поддерживать контакты с обеими сторонами конфликта, добавила представитель Госдепа.
Переговоры Москвы и Вашингтона стартовали около 10:00 24 марта и завершились спустя 12 часов, сообщили ТАСС и «РИА Новости». Стороны опубликуют совместное заявление днем позже, уточнили источники госагентств.
Российскую сторону на переговорах представляли глава комитета Совфеда по международным делам, бывший замглавы МИДа Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. США, по данным The Wall Street Journal, — директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, помощники Кита Келлога, спецпосланника президента по Украине, и представители Майка Уолтца, советника Белого дома по нацбезопасности.
Карасин говорил в ходе переговоров, что стороны проводили «интересное обсуждение злободневных тем», им удалось понять точку зрения друг друга.
Источник The New York Times говорил, что после встречи Москвы и Вашингтона возможны контакты Украины и США. В Саудовской Аравии днем ранее состоялись переговоры украинской и американской сторон относительно предложений по защите энергообъектов и критической инфраструктуры.
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