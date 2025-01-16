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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский назвал выступающие против вступления Украины в НАТО страны

Зеленский: против присоединения Киева в НАТО выступают Германия, Словакия и США
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский и Кир Стармер
Владимир Зеленский и Кир Стармер (Фото: Carl Court / Reuters)

Против вступления Украины в НАТО выступают сейчас Венгрия, Германия, Словакия и США, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщает издание «Страна».

По словам украинского президента, у Киева был «открытый разговор» с руководством четырех государств по теме присоединения к НАТО.

«США, Венгрия, Словакия, Германия. Они были искренними, они не хотели видеть нас в НАТО», — сказал он.

У каждого из перечисленных участников альянса есть «свои причины», по которым они не видят Украину членом объединения, отметил Зеленский. Президент Украины также напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему гарантий безопасности.

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Киев, Украина

Украина неоднократно высказывала желание вступить в НАТО.

Через несколько дней после начала Россией военной операции на Украине в феврале 2022 года Зеленский подал заявку на вступление страны в Евросоюз, летом Украиной получен статус кандидата.

Власти страны также закрепили в Конституции стремление к членству в НАТО. В июне 2020 года Киев получил статус партнера с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partner, EOP), который позволяет усилить оперативную совместимость ее войск с силами альянса.

В НАТО несколько раз заявляли о неизбежности членства Украины в блоке, в том числе об этом говорил госсекретарь США Энтони Блинкен. Однако ряд государств выступает против присоединения Киева к блоку. В частности, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что вопрос о приглашении Украины в НАТО сложный, поскольку это может привести к войне с Россией. О нежелании приглашать Киев в альянс сообщали власти Люксембурга, Бельгии, Испании.

Россия выступает против членства Украины в НАТО. В июне 2024 года президент Владимир Путин назвал среди условий для начала мирных переговоров с Киевом вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от вступления в альянс.

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Владимир Зеленский Военная операция на Украине НАТО
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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