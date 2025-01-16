Зеленский назвал выступающие против вступления Украины в НАТО страны

Владимир Зеленский и Кир Стармер (Фото: Carl Court / Reuters)

Против вступления Украины в НАТО выступают сейчас Венгрия, Германия, Словакия и США, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщает издание «Страна».

По словам украинского президента, у Киева был «открытый разговор» с руководством четырех государств по теме присоединения к НАТО.

«США, Венгрия, Словакия, Германия. Они были искренними, они не хотели видеть нас в НАТО», — сказал он.

У каждого из перечисленных участников альянса есть «свои причины», по которым они не видят Украину членом объединения, отметил Зеленский. Президент Украины также напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему гарантий безопасности.

Украина неоднократно высказывала желание вступить в НАТО.

Через несколько дней после начала Россией военной операции на Украине в феврале 2022 года Зеленский подал заявку на вступление страны в Евросоюз, летом Украиной получен статус кандидата.

Власти страны также закрепили в Конституции стремление к членству в НАТО. В июне 2020 года Киев получил статус партнера с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partner, EOP), который позволяет усилить оперативную совместимость ее войск с силами альянса.

В НАТО несколько раз заявляли о неизбежности членства Украины в блоке, в том числе об этом говорил госсекретарь США Энтони Блинкен. Однако ряд государств выступает против присоединения Киева к блоку. В частности, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что вопрос о приглашении Украины в НАТО сложный, поскольку это может привести к войне с Россией. О нежелании приглашать Киев в альянс сообщали власти Люксембурга, Бельгии, Испании.

Россия выступает против членства Украины в НАТО. В июне 2024 года президент Владимир Путин назвал среди условий для начала мирных переговоров с Киевом вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от вступления в альянс.