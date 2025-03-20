В Кремле раскрыли одну из тем предстоящих переговоров России и США

Москва и Вашингтон обсудят возобновление черноморской инициативы, которая прекратила действовать в июле 2023 года. Переговоры российской и американской делегаций могут пройти уже 23 марта

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Одной из тем для переговоров делегаций России и США в Саудовской Аравии станет обсуждение возможного возобновления зерновой сделки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

«Президенты [России и США Владимир Путин и Дональд Трамп] говорили также о возобновлении черноморской инициативы, там очень много тоже нюансов, которые нужно обсуждать. Вот в том числе и для обсуждения этих нюансов», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь президента отметил, что у российской стороны был «достаточно богатый опыт реализации черноморской инициативы». Москва выполняла все условия, но условия по отношению к ней так и не были выполнены, подчеркнул он.

Зерновая сделка, известная также как черноморская инициатива, была согласована Россией и Украиной в июле 2022 года при участии Турции и ООН. Соглашение предусматривало создание безопасного коридора для вывоза украинского зерна по Черному морю и снятие санкционных ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Спустя год реализации соглашения, в июле 2023 года, Москва объявила о выходе из зерновой сделки, заявив о несоблюдении условий сделки, включая тех, которые касались экспорта из России. Президент Владимир Путин говорил, что большая часть сельхозпродукции с Украины вывозится в развитые западные страны, а не в беднейшие страны, как предполагали договоренности.

На следующий день после выхода России из сделки Украина сообщила ООН о решении создать альтернативный маршрут для поставок зерна. Минобороны России предупредило, что все суда, следующие через Черное море в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.

Последний раз российская и американская делегации встречались 18 февраля в Эр-Рияде. Спустя месяц спецпосланник президента США Стив Уиткофф анонсировал новые переговоры России и США. По его словам, встреча пройдет в Джидде 23 марта. Стороны обсудят вопросы частичного прекращения огня на Украине.