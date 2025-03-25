Порошенко усомнился в полномочиях украинской делегации на встречах с США

Петр Порошенко (Фото: MAGO / dts Nachrichtenagentur / Global Look Press)

Бывший президент Украины Петр Порошенко поставил под сомнение полномочия украинской делегации, проводившей переговоры с США в Саудовской Аравии, пишет «Страна.ua».

Он сослался на до сих пор действующий указ бывшего главы государства Виктора Ющенко (2005—2010 гг.). В нем говорится, что «без директив и поручений от имени Украины выступать, делать заявления и вести переговоры могут только три человека» в стране — президент, премьер-министр и министр иностранных дел. Для участия в переговорах остальных, по его словам, нужны директивы. «Но мы ничего не слышали об утверждении таких директив, являющихся официальным документом, хотя они и могут быть тайными. Указ это действует и сейчас. Это значит, что делегация, которая поехала, там нет премьера, нет министра иностранных дел и нет Зеленского. Она должна иметь директивы, а мы публично должны знать границы этих ограничений», — сказал Порошенко.

11 марта делегации Украины и США провели переговоры в Джидде. Киев на них представляли глава офиса президента Андрей Ермак и глава МИД Андрей Сибига. Еще одна встреча состоялась в Эр-Рияде 23 марта. В состав украинской делегации вошли министр обороны Рустем Умеров и замглавы офиса украинского лидера Павел Палиса. После переговоров России и США, которые также состоялись накануне в Спудовской Аравии, украинская и американская стороны продолжили контакты.

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