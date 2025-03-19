Зеленский ответил на предложение прекратить удары по энергетике

Зеленский ответит на идею отказа от ударов по энергетике после беседы с Трампом

Киев подготовит ответ на идею моратория на удары по энергетике на 30 дней после того, как получит от Вашингтона детали соглашения, заявил Зеленский. Он рассказал, что ожидает звонка Трампа. Путин приказал остановить удары

Украина всегда поддерживала воздержание от ударов по энергетическим объектам любым оружием, заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает «Суспiльне».

Так он прокомментировал решение президента России Владимира Путина прекратить удары по объектам энергетики на 30 дней после разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. В Кремле сообщили, что Путин отдал соответствующий приказ военным.

Зеленский сообщил, что Киев примет решение об этом после того, как узнает подробности от Вашингтона. «После того как мы получим детали от американского президента, от американской стороны, мы подготовим и озвучим свой ответ [на предложение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре] и команда будет готова к техническим переговорам», — сказал он (цитата по «Страна»).

Президент Украины рассказал, что ожидает звонка от Трампа, чтобы узнать, о чем «реально договорились стороны».

По итогам переговоров делегаций Украины и США в Джидде 11 марта Киев согласился на 30-дневное полное прекращение огня при условии, что Москва пойдет на такой шаг.

Кроме 30-дневного прекращения атак энергетических объектов Путин также согласился на обмен военнопленными с Украиной в формате «175 на 175». Также Москва передаст Киеву 23 тяжелораненых военнослужащих в качестве жеста доброй воли. Обмен назначен на 19 марта, Зеленский подтвердил это.

Москва и Вашингтон договорились создать экспертные группы для достижения долгосрочного урегулирования конфликта. В Кремле подчеркнули, что оно должно учитывать необходимость устранения первопричин кризиса и интересы России в области безопасности.

Путин в разговоре назвал ключевым условием предотвращения эскалации конфликта прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданых Украине.

Как сообщил Белый дом, лидеры согласились, что прекращение ударов по энергетическим объектам станет первым шагом к миру, как и «начало технических переговоров по реализации прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира». «Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке», — заявили там.

Трамп счел разговор с российским коллегой «очень хорошим и продуктивным» и заявил, что в ходе него обсуждались «многие элементы мирного договора». «Этот процесс запущен в полную силу», — подчеркнул президент США.