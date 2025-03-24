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Военная операция на Украине ,  
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Песков заявил, что Путин пока не отменил запрет на удары по энергетике

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Россия продолжает придерживаться ранее достигнутых договоренностей и не наносит удары по энергетическим объектам Украины. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Пока каких-то иных команд со стороны президента не было. Наши вооруженные силы выполняют все указания верховного главнокомандующего», — подчеркнул Песков.

Он отметил, что Москва внимательно отслеживает ситуацию, как и американская сторона, которая, по его мнению, может делать соответствующие выводы.

Песков не исключил другие контакты Путина с Трампом помимо официальных
Политика
Дмитрий Песков

18 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого согласился на предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. По словам Путина, соответствующий приказ был немедленно отдан российским военным.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев рассмотрит это предложение после получения дополнительных деталей от США. Он также анонсировал беседу с Трампом 19 марта.

В ночь на 19 марта нефтебазу в станице Кавказской атаковали три беспилотника. В результате произошло возгорание на площади 1,7 тыс. кв. м. В Минобороны России назвали инцидент провокацией, направленной на срыв мирных инициатив Трампа.

Ранее, 11 марта, США и Украина провели переговоры, по итогам которых Киев выразил готовность к 30-дневному перемирию при условии аналогичных действий со стороны Москвы. Путин заявлял, что у России есть вопросы к этой инициативе, связанные с продолжающимися поставками оружия Украине, мобилизацией и обучением украинских военных в период возможного прекращения огня.

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Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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