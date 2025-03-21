Минобороны назвало преднамеренным подрыв украинскими военными ГИС «Суджа»
Украинские военные преднамеренно осуществили подрыв газоизмерительной станции «Суджа». Об этом сообщило Минобороны России.
В ведомстве указали, что эта станция «до настоящего времени» контролировалась ВСУ. Украинские военные использовали ГИС «в качестве одного из своих «безопасных» логистических пунктов», заявили в Минобороны.
Подрыв «важного российского энергетического объекта является намеренной провокацией», которая направлена на «дискредитацию мирных инициатив президента США», добавили в ведомстве.
СК ранее завел уголовное дело из-за подрыва. В ведомстве квалифицировали происшествие как теракт. Следователи полагают, что украинские военные «произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции «Суджа». После взрыва объект «получил значительные повреждения», заключили в СК.
Через эту газоизмерительную станцию до 1 января 2025 года через Украину поставлялся газ в Европу. Поставки были прекращены после того, как Киев не продлил контракт на поставку газа.
Во время последнего телефонного разговора президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились о временной приостановке ударов по энергетической инфраструктуре. Киев поддержал 30-дневный мораторий на удары по энергетике.
После договоренности между Трампом и Путиным российский президент дал команду военным прекратить удары по энергетическим объектам на Украине. Этот приказ продолжает действовать, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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