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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны назвало преднамеренным подрыв украинскими военными ГИС «Суджа»

Сюжет
Военная операция на Украине
Украинские войска использовали ГИС «Суджа», которую подорвали в ночь на 21 марта, в качестве «безопасного логистического пункта». Ее подрыв — это намеренная провокация, заявили в Минобороны. СК завел дело о теракте.
ГИС &quot;Суджа&quot;
ГИС "Суджа" (Фото: Валерий Морев / ТАСС)

Украинские военные преднамеренно осуществили подрыв газоизмерительной станции «Суджа». Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве указали, что эта станция «до настоящего времени» контролировалась ВСУ. Украинские военные использовали ГИС «в качестве одного из своих «безопасных» логистических пунктов», заявили в Минобороны.

Подрыв «важного российского энергетического объекта является намеренной провокацией», которая направлена на «дискредитацию мирных инициатив президента США», добавили в ведомстве.

СК завел дело о теракте из-за подрыва газоизмерительной станции «Суджа»
Политика
Газоизмерительная станция &laquo;Суджа&raquo;

СК ранее завел уголовное дело из-за подрыва. В ведомстве квалифицировали происшествие как теракт. Следователи полагают, что украинские военные «произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции «Суджа». После взрыва объект «получил значительные повреждения», заключили в СК.

Через эту газоизмерительную станцию до 1 января 2025 года через Украину поставлялся газ в Европу. Поставки были прекращены после того, как Киев не продлил контракт на поставку газа.

Во время последнего телефонного разговора президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились о временной приостановке ударов по энергетической инфраструктуре. Киев поддержал 30-дневный мораторий на удары по энергетике.

После договоренности между Трампом и Путиным российский президент дал команду военным прекратить удары по энергетическим объектам на Украине. Этот приказ продолжает действовать, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кремль указал, ударов по каким объектам на Украине касается приказ Путина
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Фото:Александр Река / ТАСС

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Суджа газ газопровод Курская область взрыв Минобороны
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