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Переговоры России и США ,  
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Карасин допустил новые экспертные консультации России и США по Украине

Сюжет
Переговоры России и США
Новый раунд экспертных консультаций по Украине «вполне вероятен», но Москва и Вашингтон пока не обсуждали такую возможность, рассказал Карасин. Совместное итоговое заявление сторон по итогам встречи в Эр-Рияде еще не опубликовано
Григорий Карасин
Григорий Карасин (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Переговоры экспертных групп России и США по урегулированию конфликта на Украине могут быть продолжены. Об это заявил сенатор Григорий Карасин, комментируя итоги встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде 24 марта.

«Пока мы не обсуждали, но посмотрим, вполне вероятно», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Российская делегация, которую вместе с Карасиным возглавил директор ФСБ Сергей Беседа, покинула Эр-Рияд утром 25 марта. Еще до вылета из саудовской столицы Карасин по телефону прокомментировал агентству ход переговоров. Отвечая на вопрос, может ли быть продолжен диалог России и США «на экспертном уровне», сенатор сказал: «Пока мы не обсуждали, но посмотрим, вполне вероятно».

Переговоры Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде продолжались около 12 часов. Кремль говорил, что кандидатуры переговорщиков лично подобрал президент Владимир Путин. По итогам встречи Карасин сообщил, что российская и американская делегации согласились продолжить диалог. К будущим встречам, по его словам, планируется привлечь международное сообщество, включая ООН.

Делегация России вылетела из Эр-Рияда после переговоров с США
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Фото:РИА Новости

На переговорах обсуждалось восстановление мирной коммерческой деятельности в Черном море. В Кремле говорили, что Москва и Вашингтон обсудят обеспечение безопасности судоходства в этой акватории. По словам источника Reuters в Белом доме, на переговорах «наблюдался прогресс».

Совместное заявление по итогам встречи ни Москва, ни Вашингтон пока не представили. Представитель МИД России Мария Захарова говорила, что деталями переговоров поделится глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в телеинтервью 25 марта.

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Теги
Милена Костерева
Россия США переговоры Военная операция на Украине Григорий Карасин
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