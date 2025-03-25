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Переговоры России и США ,  
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Делегация России вылетела из Эр-Рияда после переговоров с США

Сюжет
Переговоры России и США
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Российская делегация вылетела из Эр-Рияда после переговоров с американской делегацией. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что представители российской делегации Григорий Карасин и Сергей Беседа вернутся в Москву сегодня вечером.

«У меня был с ним (Карасиным — ред. РБК) разговор часа полтора назад. Он сказал, что выезжает в аэропорт. Они вылетают или уже вылетели из Эр-Рияда. Будет посадка в одном из промежуточных аэропортов, вечером ожидаем нашу делегацию в Москве», — сказал сенатор.

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Переговоры России и США в Саудовской Аравии прошли 24 марта 2025 года в Эр-Рияде. Стороны обсуждали возможность восстановления мирной торговой деятельности в Черном море, сообщила ранее официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс на брифинге. По словам представителя Госдепа, «США продолжают поддерживать контакты с обеими сторонами конфликта, и сейчас они ближе к перемирию, чем когда-либо».

В состав российской делегации вошли глава комитета Совфеда по международным делам, бывший замглавы МИДа Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. В состав американской делегации вошли директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, помощники Кита Келлога, специального посланника президента по Украине, и представители Майка Уолтца, советника Белого дома по национальной безопасности.

Это уже вторая серия переговоров в Эр-Рияде. Первый раунд российско-американских переговоров состоялся 18 февраля 2025 года. По итогам переговоров стороны договорились восстановить численность персонала посольств в Москве и Вашингтоне. 11 марта в Джидде прошли переговоры Украины и США. 

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Саудовская Аравия Эр-Рияд Россия США переговоры Владимир Джабаров сенатор
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