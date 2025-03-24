Захарова предостерегла от ожидания прорывов на переговорах в Эр-Рияде

Мария Захарова (Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press)

От идущих в Эр-Рияде переговоров делегаций России и США не стоит ожидать прорывов, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ее слова передает корреспондент РБК.

«Работа идет за закрытыми дверями. Нужно не столько ждать прорывов, сколько понимать, что работа идет по ряду направлений. Это одно из них», — сказала Захарова.

Консультации посвящены безопасности судоходства в Черном море.

Россию на переговорах представляют глава комитета Совфеда по международным делам, бывший замглавы МИДа Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. В состав делегации США входят директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон, помощники спецпосланника президента Кита Келлога и представители советника по нацбезопасности Майка Уолтца.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что одной из тем обсуждения может стать возобновление зерновой сделки, прекратившей действие в 2023 году. Спецпосланник США Стив Уиткофф отмечал, что речь идет о моратории на удары по судам в Черном море.

Накануне, 23 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций Украины и США. Украинский министр обороны Рустем Умеров говорил, что они были посвящены предложениям по защите энергообъектов и критической инфраструктуры. По итогам встречи он сказал, что «разговор был конструктивным и содержательным».