В Латвии вернули обязательную службу в армии

Сейм Латвии принял закон об обязательной военной службе для мужчин с 18 лет

В 2023 году призыв будет добровольным, а уже со следующего года в армии должны будут служить все мужчины 18–27 лет. Закон предполагает некоторые исключения, а студенты смогут получать воинские звания на военных кафедрах

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Сейм Латвии проголосовал за введение обязательной военной службы. Об этом сообщается на сайте парламента.

Призывать будут мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Женщины того же возраста смогут поступить на добровольную службу. Молодых людей, которые после 18 лет продолжают получать образование (кроме высшего), призовут после окончания обучения.

Граждане смогут отслужить 11 месяцев в Национальных вооруженных силах или в Земессардзе (Нацгвардия). С 1 января 2024 года можно будет осуществлять службу, изучая пятилетнюю программу для офицеров резерва — эта опция предназначена для студентов вузов и колледжей. Граждане, которые по своим убеждениям не могут нести военную службу, смогут поступить на альтернативную гражданскую службу. «Закон определяет некоторые исключения, когда призыв в Национальные вооруженные силы может быть отложен. В некоторых случаях может быть принято решение об отказе от призыва», — говорится в сообщении на сайте сейма.

В этом году призыв будет добровольным, уточняет Delfi. Желающие смогут подать заявку до 1 мая, а служба начнется 1 июля.

За законопроект о воинской обязанности проголосовали 68 депутатов, против — 11. В третьем чтении в документ добавили норму об уголовной ответственности за уклонение от призыва. До 2027 года не планируется призывать граждан Латвии, которые живут за границей.

Парламентский секретарь Министерства обороны Янис Эглитс в эфире DelfiTV сообщил, что первые 300 добровольцев начнут службу этим летом, в январе 2024 года планируется призвать столько же.

Обязательную службу в армии в Латвии отменили в 2007 году.

Минобороны страны предложило вернуть обязательную службу в июле 2022 года. Министр Артис Пабрикс объяснил, что страна должна обеспечить себе обороноспособность на случай внезапного нападения России. «Мы, конечно, подсчитывали, сколько сил Россия может собрать у наших границ в течение 24 или 48 часов. И, зная, что НАТО потребуется определенное время, чтобы отреагировать на это, мы должны быть готовы сами защищать каждый дюйм и каждый сантиметр нашей территории», — сказал глава Минобороны.