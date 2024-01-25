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Военная операция на Украине ,  
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Лондон использует опыт обучения украинцев для подготовки «армии граждан»

Британия применит опыт подготовки украинцев для обучения «гражданской армии»
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава британского генштаба Патрик Сандерс призвал подготовить «гражданскую армию» на случай масштабного военного конфликта; по данным Times, Лондон использует обучение украинцев «как репетицию создания своего второго эшелона»

Начальник британского генштаба, генерал Патрик Сандерс считает, что в стране необходимо создать «гражданскую армию» на случай, если страна окажется втянута в военный конфликт, передает The Times.

Сандерс не уточнил, о потенциальном конфликте с какой страной идет речь, но издание пишет, что британские военные обсуждают вероятность полномасштабной войны «с такой страной, как Россия».

По словам Сандерса, в течение трех лет армия должна быть увеличена до 120 тыс. человек, включая регулярных солдат, резервистов и «стратегический резерв», под которым подразумеваются отставные военнослужащие. Сейчас численность армии составляет около 73 тыс. человек.

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Однако, по мнению главы генштаба, этого недостаточно для победы в возможной войне, необходимо обеспечить «боевую готовность населения в случае необходимости». Сколько именно граждан нужно подготовить, не уточняется, но министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи ранее говорил о 500 тыс. — сюда входят действующие военнослужащие, а также гражданские.

По словам источников Times, Британия при обучении граждан может использовать опыт подготовки украинцев. В рамках миссии Interflex британские войска обучили более 30 тыс. украинских граждан, многие из которых до этого никогда не стреляли из оружия, пишет газета. «Многое из того, чем мы занимаемся, может использоваться как репетиция создания собственного второго эшелона», — сказал газете один из источников.

В конце 2023 года власти ряда стран Запада заявили о растущей опасности со стороны России. В частности, президент Чехии Петр Павел сказал, что на фоне военного конфликта на Украине страны НАТО воспринимают Россию как «угрозу номер один». На необходимость Европы «срочно подготовиться» к потенциальному конфликту с Россией указали также начальник штаба бельгийской армии адмирал Мишель Хофман и командующий армией Нидерландов генерал-лейтенант Мартин Вейнен

Российские власти в ответ заявили, что не Россия угрожает Европе, а наоборот: ЕС, будучи «подконтрольным Соединенным Штатам Америки континентом», участвует в НАТО, «которое двигается со всей своей военной мощью к нашим границам». Президент Владимир Путин назвал «полной чушью» предупреждение американского лидера Джо Байдена об угрозе нападения России на альянс в случае победы на Украине. «У России нет никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами НАТО, подчеркивал он. Глава МИДа Сергей Лавров со своей стороны говорил, что свучащие «в высших эшелонах США» обвинения в готовности России атаковать другие страны направлены на то, чтобы «выбить деньги из конгресса и европейских парламентов» на военную помощь Украине.
 

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