В Турции сочли, что инициатива Китая по Украине требует внимания

Предложения Китая по урегулированию ситуации на Украине требует тщательного внимания. Об этом заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу NTV.

«Мы с самого начала придерживаемся сбалансированной политики, против военных действий. Сегодня утром президент [Реджеп Тайип Эрдоган] вновь обозначил это в телефонных переговорах с [российским лидером Владимиром Путиным]. У Китая есть инициативы, которые, на самом деле, требуют тщательного внимания», — сказал он.

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