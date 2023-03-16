Путин бизнесу о надежности активов за рубежом: «А теперь?»

Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

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Президент России Владимир Путин в ходе выступления на съезде российского союза промышленников и предпринимателей высказался о мнении предпринимателей, которые ранее считали, что хранить активы за рубежом надежнее. Трансляцию вел РБК.

«Вы знаете, я, ну мы со многими здесь многие годы знакомы, часто слышал: ну там надежнее. А теперь?» — сказал президент.

Ответственный российский предприниматель — это гражданин, которые понимает и действует в интересах России, не прячет активы в офшорах, регистрирует компании в российской юрисдикции и не попадает в зависимость от чужих властей, считает Путин.

Высокая миссия предпринимателя, по его словам, нацелена не только на извлечение прибыли, но на общественное благо. «И вместо работы в офшорах и вывода полученных здесь средств на вещи, скажем так, не первой необходимости, запускаются специальные программы поддержки сотрудников и членов их семей, наравне с региональными властями направляются средства на дороги, больницы, спортивные и культурные объекты, словом — делают жизнь всех вокруг лучше», — заявил президент.

Государство, сообщил Путин, будет всячески поддерживать ответственный бизнес: «Тех, кто готов бороться и за свое дело, и за благополучие своих коллективов».

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