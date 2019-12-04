Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 64,19 (+0,05) Quote, 13:28
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 71,11 (+0,05) Quote, 13:28
Путин подарил Вучичу ружье и получил в ответ икону Политика, 20:08 «Силовые машины» стали единственным заявителем по субсидиям на турбины Бизнес, 20:03 Умный аутлет: из сжигателя денег в прибыльный бизнес РБК и Открытие, 19:59 Вучич счел возможным предотвращение бомбардировки Югославии при Путине Политика, 19:52 Век учения: что делать, чтобы не потерять работу Партнерский материал, 19:28 Трамп назвал премьера Канады Трюдо двуличным Политика, 19:20 Правительство введет налог на попутный нефтяной газ с 2022 года Бизнес, 19:16 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:11 Трамп ответил на вопрос о введении санкций против «Северного потока-2» Политика, 19:08 Путин упрекнул США за превращение космоса в театр военных действий Политика, 19:03 Власти предоставят льготы на сырье для нового завода «Сибура» за $11 млрд Бизнес, 19:00 Меркель объяснила высылку российских дипломатов из Берлина Политика, 18:59 Как Familia управляет 270 магазинами по всей стране РБК и Microsoft, 18:57 ФИФА оценила комиссии футбольных посредников в 2019 году как рекордные Спорт, 18:44
Политика ,  
0 
Вучич счел возможным предотвращение бомбардировки Югославии при Путине

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Владимир Путин не допустил бы бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году, если бы был тогда президентом России. Об этом он сообщил по итогами переговоров в Сочи, передает корреспондент РБК.

«Мы в Сербии ценим Путина больше, чем ценили предыдущих лидеров [России]. Если бы в 1999 году в России принимал решения Путин, нас бы бомбить никто не стал», — заявил он.

Также Вучич поблагодарил Путина за поддержку Сербии на международной арене. В частности, он напомнил про ситуацию с резолюцией ООН по Сребренице. «Мы никогда не забудем 2015 год, когда Путин нас спас от клейма позора, если бы нас обвинили в геноциде», — добавил сербский лидер.

Убийства в Сребренице в ходе распада Югославии в 1995 году считаются самыми массовыми в Европе после окончания Второй мировой войны. По официальным данным тогда погибли около 8 тыс. боснийских мусульман. Белград осуждает эти события, но отказывается признать их геноцидом.

В июле 2015 года Совбез ООН рассматривал проект резолюции по Сребренице, подготовленный Великобританией и признающий массовое убийство геноцидом. Россия воспользовалась правом вето и заблокировала признание резолюции, посчитав документ угрозой для безопасности Балкан.

В 1999 году НАТО начала операцию против Югославии из-за этнических чисток во время войны в Косово. В результате авиаударов погибли не меньше 1700 человек, из которых свыше 400 детей. Более 10 тыс. были ранены. Итогом операции стало отделение Косово и Метохии.

Теги: Александр Вучич, Владимир Путин, Сербия, Россия
Материалы по теме
Вучич пригласил Путина посетить Сербию в ближайшее время
Политика
Путин допустил участие Сербии в транзите газа по «Турецкому потоку»
Политика
Песков заявил о невозможности омрачить визит Вучича в Россию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter