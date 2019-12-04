Вучич счел возможным предотвращение бомбардировки Югославии при Путине

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Владимир Путин не допустил бы бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году, если бы был тогда президентом России. Об этом он сообщил по итогами переговоров в Сочи, передает корреспондент РБК.

«Мы в Сербии ценим Путина больше, чем ценили предыдущих лидеров [России]. Если бы в 1999 году в России принимал решения Путин, нас бы бомбить никто не стал», — заявил он.

Также Вучич поблагодарил Путина за поддержку Сербии на международной арене. В частности, он напомнил про ситуацию с резолюцией ООН по Сребренице. «Мы никогда не забудем 2015 год, когда Путин нас спас от клейма позора, если бы нас обвинили в геноциде», — добавил сербский лидер.

Убийства в Сребренице в ходе распада Югославии в 1995 году считаются самыми массовыми в Европе после окончания Второй мировой войны. По официальным данным тогда погибли около 8 тыс. боснийских мусульман. Белград осуждает эти события, но отказывается признать их геноцидом.