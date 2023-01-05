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Вучич назвал девять стран, отозвавших признание Косово

Президент Сербии Вучич перечислил девять стран, отозвавших признание Косово
Речь идет о Сомали, Буркина-Фасо, Габоне, Эсватини, Ливии, Гвинеи, Антигуа и Барбуде, Сент-Люсии и Мальдивах, заявил президент Сербии
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич (Фото: Andrej Cukic / EPA / ТАСС )

Девять стран отозвали признание независимости Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич, его слова приводит портал Novosti.rs.

Это африканские государства: Сомали, Буркина-Фасо, Габон, Эсватини, Ливия, Гвинея, а также Антигуа и Барбуда, Сент-Люсия (Карибы) и Мальдивы (Южная Азия), перечислил Вучич. Еще одна, десятая, страна должна принять аналогичное решение, сказал он.

По его словам, Косово на данный момент не считают независимым государством 106 стран, 94 — «однозначно признают».

«Мы никого не провоцировали, если только кто-то не считает провокацией то, что мы уважаем нашу Конституцию и защищаем граждан. Мы не допустили ни одного инцидента, ни одного неверного шага. Мы не можем противостоять большим державам, мы маленькие, Германия, Америка и Европа — большие», — отметил глава государства.

Косово в 2008 году провозгласило свою независимость. Ее признали большинство стран ЕС, США и более сотни государств — членов ООН. Сербия, Россия, Китай и ряд других стран не признали Косово как отдельное государство. Некоторые государства ранее уже отзывали свое решение о признании, в частности, ЦАР, Гана, Бурунди, Лесото, Того, Коморы, Папуа — Новая Гвинея, Доминика, Гренада, Соломоновы острова и др.

Летом прошлого года сербская газета «Политика» со ссылкой на источники писала, что десять стран могут отказаться от признания Косово. Это произойдет, если Приштина будет повторно добиваться признания своей независимости. О каких государствах шла речь, не раскрывалось, поскольку, как утверждало издание, США могут оказать на них давление. Газета предполагала, что это страны Африки и Азии.

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Весной этого года, после того как Приштина объявило о намерении подать заявку на членство в Совет Европы, глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что четыре страны готовы отозвать свое признание Косово как отдельного государства. О каких странах идет речь, он не уточнил.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова говорила, что Москва никогда не забудет, что Косово принадлежит Сербии.

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Теги
Елена Чернышова
Александр Вучич Косово Сербия
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