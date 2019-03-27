Столтенберг назвал бомбардировки Югославии в 1999 году оправданными

Бомбардировки силами НАТО Союзной республики Югославии в 1999 году были оправданными и легитимными. Об этом заявил в интервью сербскому агентству «Tanjug» генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, вмешательство НАТО не было направлено против народа Югославии, и его роль заключалась в защите гражданского населения.

«Мы никогда не должны забывать прошлое, но мы можем идти дальше, и именно это НАТО и Сербия делают сегодня в качестве партнеров», — сказал Столтенберг.

Военная операция НАТО под названием «Союзная сила» (Operation Allied Force), осуществленная без санкции Совета Безопасности ООН, велась против Союзной республики Югославии (СРЮ) с 24 марта по 10 июня 1999 года. В течение 78 дней авиация НАТО ежедневно бомбила города Сербии, мотивируя тем, что якобы существовала необходимость защиты албанского населения Косово от этнических чисток со стороны Сербии. В результате операции погибли около 3 тыс. человек, порядка 5 тыс. человек были ранены. Еще более 1 тыс. человек числятся пропавшими без вести.

В результате войны союзная республика Югославия окончательно распалась, и образовалось новое частично признанное государство — Косово. На сегодняшний день, кроме Сербии, самопровозглашенную республику не признают Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и другие государства.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о нежелании страны вступать в НАТО