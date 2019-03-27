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Apple $197 (+5,29%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,68%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+15,34%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
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Политика ,  
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Столтенберг назвал бомбардировки Югославии в 1999 году оправданными

Бомбардировки силами НАТО Союзной республики Югославии в 1999 году были оправданными и легитимными. Об этом заявил в интервью сербскому агентству «Tanjug» генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, вмешательство НАТО не было направлено против народа Югославии, и его роль заключалась в защите гражданского населения. 

«Мы никогда не должны забывать прошлое, но мы можем идти дальше, и именно это НАТО и Сербия делают сегодня в качестве партнеров», — сказал Столтенберг.

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МИД назвал бомбардировки Югославии «пятном позора» на репутации НАТО

Военная операция НАТО под названием «Союзная сила» (Operation Allied Force), осуществленная без санкции Совета Безопасности ООН, велась против Союзной республики Югославии (СРЮ) с 24 марта по 10 июня 1999 года. В течение 78 дней авиация НАТО ежедневно бомбила города Сербии, мотивируя тем, что якобы существовала необходимость защиты албанского населения Косово от этнических чисток со стороны Сербии.  В результате операции погибли около 3 тыс. человек, порядка 5 тыс. человек были ранены. Еще более 1 тыс. человек числятся пропавшими без вести.

В результате войны союзная республика Югославия окончательно распалась, и образовалось новое частично признанное государство — Косово. На сегодняшний день, кроме Сербии, самопровозглашенную республику не признают Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и другие государства. 

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о нежелании страны вступать в НАТО

Теги: Югославия, Сербия, Йенс Столтенберг, бомбардировки
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