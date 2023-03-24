Зеленский заявил о нехватке «новых успехов» по поддержке Украины

По словам президента Украины, достижению мира мешает медлительность западных партнеров по оказанию поддержки. Он перечислил пять примеров такого положения, напомнив о желании получить современные истребители и дальнобойные ракеты

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Западные государства и международные организации продолжают оказывать важную помощь Украине, и она благодарна за это, однако страна сталкивается в последнее время и с затягиванием оказания необходимой поддержки, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время своего видеообращения. Оно опубликовано в его телеграм-канале.

«Дорогие коллеги, не кажется ли вам, что новых успехов у нас с вами меньше, чем новых затягиваний в совместных действиях? К сожалению, это так. И в Кремле это видят. Это отдаляет нас от достижения мира», — сказал Зеленский.

Он привел пять примеров, подтверждающих такую тенденцию: западные государства медлят с поставками ВСУ дальнобойных ракет, нет подвижек по предоставлению украинской армии современных истребителей, не принят новый набор санкций против России, нет должной поддержки идее Украины провести саммит с обсуждением предложенного Киевом плана урегулирования конфликта, а также продвижения евроинтеграции страны.

Власти Украины неоднократно просили западные страны передать современные истребители, пока ВСУ получают от них только советские самолеты серии МиГ. Американский президент Джо Байден говорил, что украинской армии сейчас нужны не истребители F-16, а другое вооружение — HIMARS, ПВО и артиллерия. Нежелание передавать Киеву дальнобойные ракеты в западных странах объясняют с риском эскалации конфликта.

На Украине настаивают, что промедление в вопросе авиации приводит к тому, что ВСУ теряют лучших пилотов. В беседе с FT один из украинских летчиков с позывным Джус предупредил, что Украина рискует потерять «всю тактическую авиацию вообще». «К сожалению, да, все наши самолеты были произведены в СССР <...> мы не в состоянии поддерживать их вечно, и <...> тот день, когда у нас не будет ни ракет, ни запчастей для этих самолетов, он все ближе и ближе», — объяснил он.

Россия критикует поставки вооружений из западных стран на Украину и настаивает, что подобные действия не помешают Москве добиться поставленных целей, но лишь создадут дополнительные проблемы жителям этого государства. В российском Минобороны говорили, что уничтожают поступающее для ВСУ западное оружие.