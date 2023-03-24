Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 марта
EUR ЦБ: 83,15 (+0,18) Инвестиции, 23 мар, 16:46 Курс доллара на 24 марта
USD ЦБ: 76,31 (-0,65) Инвестиции, 23 мар, 16:46
Глава Еврокомиссии назвала цель 11-го пакета санкций против России Политика, 01:46
КНДР объявила об испытании оружия для «мощного радиоактивного цунами» Политика, 01:31
Зеленский заявил о нехватке «новых успехов» по поддержке Украины Политика, 01:18
James Webb впервые показал пыльную бурю за пределами Солнечной системы Технологии и медиа, 00:56
Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии Спорт, 00:53
Corriere узнала детали побега Усса из-под домашнего ареста в Италии Политика, 00:26
Блинкен заявил о готовности США к «конструктивной дипломатии» с Россией Политика, 00:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Из открытых в 2022-м брокерских счетов лишь 3% оказались реально новыми Финансы, 00:00
Минэк предложил поменять очередность перевозки грузов по железной дороге Бизнес, 00:00
Из-за санкций Россия получила вчетверо меньше по долгам других стран Экономика, 00:00
Reuters узнал о давлении ЕЦБ на Raiffeisen Bank по уходу из России Финансы, 23 мар, 23:23
Полянский назвал дату голосования в ООН по резолюции о Nord Stream Политика, 23 мар, 23:19
Китай стал соавтором проекта резолюции России по «Северным потокам» Политика, 23 мар, 23:16
Как устроен индустриальный интернет вещей РБК и Ростелеком, 23 мар, 23:04
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский заявил о нехватке «новых успехов» по поддержке Украины

Зеленский: «новых успехов» по поддержке Украины меньше «затягиваний» нужных процессов
По словам президента Украины, достижению мира мешает медлительность западных партнеров по оказанию поддержки. Он перечислил пять примеров такого положения, напомнив о желании получить современные истребители и дальнобойные ракеты
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Западные государства и международные организации продолжают оказывать важную помощь Украине, и она благодарна за это, однако страна сталкивается в последнее время и с затягиванием оказания необходимой поддержки, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время своего видеообращения. Оно опубликовано в его телеграм-канале.

«Дорогие коллеги, не кажется ли вам, что новых успехов у нас с вами меньше, чем новых затягиваний в совместных действиях? К сожалению, это так. И в Кремле это видят. Это отдаляет нас от достижения мира», — сказал Зеленский.

Он привел пять примеров, подтверждающих такую тенденцию: западные государства медлят с поставками ВСУ дальнобойных ракет, нет подвижек по предоставлению украинской армии современных истребителей, не принят новый набор санкций против России, нет должной поддержки идее Украины провести саммит с обсуждением предложенного Киевом плана урегулирования конфликта, а также продвижения евроинтеграции страны.

Власти Украины неоднократно просили западные страны передать современные истребители, пока ВСУ получают от них только советские самолеты серии МиГ. Американский президент Джо Байден говорил, что украинской армии сейчас нужны не истребители F-16, а другое вооружение — HIMARS, ПВО и артиллерия. Нежелание передавать Киеву дальнобойные ракеты в западных странах объясняют с риском эскалации конфликта.

На Украине настаивают, что промедление в вопросе авиации приводит к тому, что ВСУ теряют лучших пилотов. В беседе с FT один из украинских летчиков с позывным Джус предупредил, что Украина рискует потерять «всю тактическую авиацию вообще». «К сожалению, да, все наши самолеты были произведены в СССР <...> мы не в состоянии поддерживать их вечно, и <...> тот день, когда у нас не будет ни ракет, ни запчастей для этих самолетов, он все ближе и ближе», — объяснил он.

Россия критикует поставки вооружений из западных стран на Украину и настаивает, что подобные действия не помешают Москве добиться поставленных целей, но лишь создадут дополнительные проблемы жителям этого государства. В российском Минобороны говорили, что уничтожают поступающее для ВСУ западное оружие.

Читайте на РБК Pro
Золотая книга. Как мормоны накопили $100 млрд в тайном инвестфонде
Зарплата от ₽150 тыс.: какие специалисты срочно потребовались компаниям
Змеи на груди: как сотрудники воруют деньги у своих компаний
«Что я могу сегодня сделать по-другому?»: глава Zoom — о саморефлексии
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Генштаб США не исключил удвоения оборонного бюджета из-за Украины
Политика
Всемирный банк и Еврокомиссия оценили восстановление Украины в €383 млрд
Политика
Политики и звезды: кто ездит к Зеленскому в Киев. Фотогалерея
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter