В США число вакцинированных от COVID-19 превысило число заразившихся

В США число людей, которые получили хотя бы одну из двух положенных прививок от коронавируса, превысило количество заболевших COVID-19 в стране за все время пандемии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственную статистику.

Вакцину получили 26,5 млн человек. По статистике Университета Джонса Хопкинса, с начала распространения коронавируса в США им заразились 26,3 млн человек.

Полностью привились от COVID-19, уточняет Bloomberg, 1,8% населения страны. По данным агентства, ежедневно в США делают около 1,34 млн прививок от коронавируса. Американские специалисты, включая главного инфекциониста страны Энтони Фауча, отмечали, что для появления коллективного иммунитета антитела к вируса должны сформироваться, с помощью вакцины или естественным путем, не менее, чем у 70% населения.

Президент США Джо Байден в конце января заявил, что программа вакцинации от коронавируса находится в США в «худшем состоянии, чем ожидалось». В связи с этим власти решили закупить большее количество вакцины. Сейчас в стране зарегистрированы две вакцины, от Moderna и Pfizer.