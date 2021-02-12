Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 73,76 (-0,09) Инвестиции, 11 фев, 12:43
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 89,44 (-0,13) Инвестиции, 11 фев, 12:43
Байден заявил о «гигантских» проблемах в распространении вакцины Политика, 05:29 Как сделать поездки на автомобиле максимально комфортными и безопасными РБК и Porsche, 05:21 Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности в 2021 году Политика, 05:18 На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7 Общество, 05:02 Российские миротворцы сопроводили в Карабахе колонну грузовиков. Видео Политика, 05:00 Каким должен быть холодильник для настоящих гурманов РБК Стиль и LG SIGNATURE, 04:37 Подольские зоозащитники объяснили появление зеленых собак Общество, 04:32 Пять человек погибли при столкновении более 100 машин в Техасе Общество, 04:29 Как меняются современные магазины и поведение покупателей РБК и МегаФон, 03:55 «Аэрофлот» возобновил продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток Общество, 03:41 Режиссер Кустурица привился от коронавируса российским «Спутником V» Общество, 03:33 NYT узнала о сокрытии данных о тяжести течения коронавируса у Трампа Политика, 03:13 Синоптики рассказали, когда в Москве будет пик рекордного снегопада Общество, 03:05 Instagram будет удалять аккаунты за оскорбления в личных сообщениях Общество, 02:51
Пандемия коронавируса ,  
0 

Байден заявил о «гигантских» проблемах в распространении вакцины

По его словам, летом власти получат необходимое число доз вакцины для всех американцев, однако на ее распространение может потребоваться больше времени
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Хотя американские власти закупили достаточное число доз вакцины для каждого американца, власти сталкиваются с «гигантскими» логистическими проблемами, заявил президент США Джо Байден, выступая в Национальном институте здравоохранения (NIH). Его слова передает The New York Times.

«Одно дело — иметь вакцину, другое — иметь тех, кто будет делать вакцину», — сказал Байден. Хотя власти договорились получить к концу лета еще 200 млн доз вакцины и общего числа доз должно хватить, чтобы охватить 300 млн человек, сделать так, чтобы препарат получили люди, по-прежнему будет сложно, считает президент.

Также в своем выступлении Байден обвинил бывшего президента Дональда Трампа в том, что он недостаточно сделал для планирования процесса вакцинации.

«В то время как ученые сделали свою работу по открытию вакцин в рекордно короткие сроки, мой предшественник — я буду предельно откровенен — не выполнил свою работу по подготовке к масштабной задаче вакцинации сотен миллионов американцев», — посетовал он, указав, что на «исправления» потребуется время.

Байден заявил о не оправдавшей ожидания программе вакцинации от COVID
Общество
Джо Байден

Для вакцинации в США используются одобренные регулятором вакцины Moderna и Pfizer-BioNTech. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, по состоянию на 12 февраля по меньшей мере одну дозу вакцины получили 34,7 млн американцев.

26 января Байден сообщил, что программа вакцинации от коронавирусной инфекции в США находится «в худшем состоянии, чем ожидалось». В связи с этим власти закупят еще по 100 млн доз вакцины у компаний Moderna и Pfizer, указал он. По словам президента, американцам следует осознать «суровый факт», что до получения большинством населения страны вакцины пройдет несколько месяцев. На это время самой надежной защитой от коронавируса станет не вакцина, а ношение масок, сказал президент. 

Читайте на РБК Pro
Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Почему после пандемии бренды будут охотиться за беби-бумерами Маркус Бакингем: о чем вам нужно спросить себя, прежде чем принять оффер Как в России ужесточили контроль за уходом от налогов

США занимают первое место в мире по числу заражений и смертей от коронавируса. С начала пандемии там было выявлено более 27 млн случаев COVID-19, более 474 тыс. заразившихся умерли, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Автор
Анастасия Батманова
Джо Байден США пандемия вакцина
Материалы по теме
Кремль счел невозможным стимулировать вакцинацию «кнутом и пряником»
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 11 февраля
Общество
В США разрешили экстренное применение коктейля из антител от Eli Lilly
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter