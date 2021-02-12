Байден заявил о «гигантских» проблемах в распространении вакцины

По его словам, летом власти получат необходимое число доз вакцины для всех американцев, однако на ее распространение может потребоваться больше времени

Джо Байден (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Хотя американские власти закупили достаточное число доз вакцины для каждого американца, власти сталкиваются с «гигантскими» логистическими проблемами, заявил президент США Джо Байден, выступая в Национальном институте здравоохранения (NIH). Его слова передает The New York Times.

«Одно дело — иметь вакцину, другое — иметь тех, кто будет делать вакцину», — сказал Байден. Хотя власти договорились получить к концу лета еще 200 млн доз вакцины и общего числа доз должно хватить, чтобы охватить 300 млн человек, сделать так, чтобы препарат получили люди, по-прежнему будет сложно, считает президент.

Также в своем выступлении Байден обвинил бывшего президента Дональда Трампа в том, что он недостаточно сделал для планирования процесса вакцинации.

«В то время как ученые сделали свою работу по открытию вакцин в рекордно короткие сроки, мой предшественник — я буду предельно откровенен — не выполнил свою работу по подготовке к масштабной задаче вакцинации сотен миллионов американцев», — посетовал он, указав, что на «исправления» потребуется время.