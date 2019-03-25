МИД заявил об игнорировании Трампом решений ООН по Голанским высотам

МИД заявил об игнорировании Трампом решений ООН по Голанским высотам

По словам Марии Захаровой, решение президента США признать суверенитет Израиля над высотами находится вне правового поля. Действия Трампа могут привести к усилению напряжения на Ближнем Востоке, предположила дипломат.

Мария Захарова (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Указ президента США Дональда Трампа о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами противоречит резолюциям Совбеза ООН и игнорируют международные наработки. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Русского радио».

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