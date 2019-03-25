Политика , 20:04
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МИД заявил об игнорировании Трампом решений ООН по Голанским высотам
По словам Марии Захаровой, решение президента США признать суверенитет Израиля над высотами находится вне правового поля. Действия Трампа могут привести к усилению напряжения на Ближнем Востоке, предположила дипломат.
Мария Захарова
Указ президента США Дональда Трампа о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами противоречит резолюциям Совбеза ООН и игнорируют международные наработки. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Русского радио».
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